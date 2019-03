El significativo retuit de Laura Luelmo, una chica joven que cambió Zamora por un futuro laboral en Huelva

"Te enseñan a no ir sola por sitios oscuros en vez de enseñar a los monstruos a dejar de serlo, ESE es el problema". Es el texto del último retuit que hizo Laura Luelmo en su perfil de la red social, y revela muchos rasgos de su personalidad. Joven, de 26 años, y con ganas de comerse el mundo, como lo demuestra que decidiera dejar Zamora y trasladarse a El Campillo, en Huelva. Dijo 'sí' a una nueva oportunidad profesional como maestra suplente de plástica en un instituto de Nerva.

Amante del deporte, le gustaba salir a correr. Es lo que hizo precisamente el pasado miércoles. Salió de su domicilio con ropa deportiva para hacer running y desde entonces no se volvió a saber nada de ella. Ante su desaparición, se inició un amplio dispositivo de búsqueda y, aunque desde el primer momento la Guardia Civil no ha descartado ninguna hipótesis, no contemplaba la marcha voluntaria de esta chica. Ahora, ya encontrado el cadáver de la joven, se descarta definitivamente que haya sido un simple accidente.