Última hora de la acampada en Sol y las manifestaciones por la vivienda: Jupol culpa a Bernabé de poner en riesgo a la Policía en Valencia

Unos 400 manifestantes, según la Delegación del Gobierno en Madrid, se concentraron este sábado frente al Banco de España, en la plaza de Cibeles, en una protesta convocada por la plataforma Indignados por España contra la acampada por la vivienda instalada en la Puerta del Sol.

La movilización, secundada por grupos de ultraderecha como Núcleo Nacional y Democracia Nacional, estuvo marcada por consignas contra el Gobierno central y contra la acampada de Sol, además de proclamas en favor de una vivienda “social y nacional”, las “deportaciones masivas” y la “defensa de la soberanía nacional” en relación con la situación en Ceuta.

Los convocantes habían anunciado inicialmente que acudirían a las inmediaciones de la Puerta del Sol, pero finalmente trasladaron la concentración a la zona del Banco de España. Los primeros manifestantes comenzaron a llegar alrededor de las 19:30 horas.