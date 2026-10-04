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Última hora de la acampada en Sol y las manifestaciones por la vivienda: Jupol culpa a Bernabé de poner en riesgo a la Policía en Valencia

Sigue en directo la última hora de de la acampada en Sol y en otras ciudades españolas.

Momento de la acampada por el derecho a la vivienda en la plaza de Catalunya de Barcelona, este jueves por la noche LORENA SOPÊNA - EUROPA PRESS 01/10/2026

Aumentan los acampados en la plaza de Catalunya de Barcelona por la vivienda EUROPAPRESS

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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Unos 400 manifestantes, según la Delegación del Gobierno en Madrid, se concentraron este sábado frente al Banco de España, en la plaza de Cibeles, en una protesta convocada por la plataforma Indignados por España contra la acampada por la vivienda instalada en la Puerta del Sol.

La movilización, secundada por grupos de ultraderecha como Núcleo Nacional y Democracia Nacional, estuvo marcada por consignas contra el Gobierno central y contra la acampada de Sol, además de proclamas en favor de una vivienda “social y nacional”, las “deportaciones masivas” y la “defensa de la soberanía nacional” en relación con la situación en Ceuta.

Los convocantes habían anunciado inicialmente que acudirían a las inmediaciones de la Puerta del Sol, pero finalmente trasladaron la concentración a la zona del Banco de España. Los primeros manifestantes comenzaron a llegar alrededor de las 19:30 horas.

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Última hora de la acampada en Sol y las manifestaciones por la vivienda | Las manifestaciones en Almería y Córdoba cierran el ciclo de movilizaciones andaluzas

Las movilizaciones por el derecho a la vivienda llegan este domingo a Almería y Córdoba, poniendo el cierre a una jornada de protestas que se ha extendido por prácticamente toda Andalucía tras el rechazo de los dos decretos de vivienda en el Congreso.

En Almería, la concentración será a las 11:00 horas en Puerta de Purchena, mientras que en Córdoba está prevista a las 19:00 en la Plaza de Costasol.

Última hora de la acampada en Sol y las manifestaciones por la vivienda | La manifestación por la vivienda en Granada concluye con una acampada

La protesta por la vivienda en Granada ha terminado con una acampada en la explanada del Palacio de Congresos. Entre 10.000 y 12.000 personas, según la Policía Local y Nacional, participaron en una manifestación que transcurrió sin incidentes. De momento, los organizadores prevén mantener la acampada por tiempo indefinido y esperan que durante los próximos días se incorporen más tiendas.

Última hora de la acampada en Sol y las manifestaciones por la vivienda |

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugurará este lunes el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar, un acto en el que coincidirá con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apenas dos días después de que el Congreso rechazara los dos decretos del Ejecutivo sobre vivienda. El fracaso parlamentario de estas iniciativas ha abierto además la posibilidad de un adelanto electoral, sobre la que Sánchez ha abierto un periodo de reflexión.

El acto de apertura tendrá lugar a las 09:30 horas en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid. Feijóo participará posteriormente, a las 12:55 horas, en un diálogo con el presidente de la Corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera. El congreso contará también con la participación de otros representantes del ámbito económico y empresarial.

Última hora de la acampada en Sol y las manifestaciones por la vivienda | medio centenar de tiendas en la acampada en defensa de la vivienda en Alicante

La acampada por la vivienda de Alicante ha pasado su primera noche en la plaza de la Montañeta, frente a la Subdelegación del Gobierno.

Hay entre 50 y 55 tiendas de campaña después de una manifestación que, según los organizadores, reunió a unas 8.000 personas. Los convocantes aseguran que esperan que durante el día se sumen más participantes, mientras la zona permanece acordonada y vigilada por la Policía Nacional.

Última hora de la acampada en Sol y las manifestaciones por la vivienda | Jupol culpa a Bernabé de poner en riesgo a la policía en la manifestación de Valencia

Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha responsabilizado "directamente" a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, de las heridas que nueve agentes sufrieron este sábado en València en la manifestación por la vivienda por unas "decisiones políticas" que, ha afirmado, pusieron "en grave riesgo la integridad de nuestros compañeros".

En un mensaje en Telegram, el portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, ha denunciado que un "dispositivo absolutamente infradimensionado", con "poco más de 40 policías", dejó a sus compañeros "a los pies de los caballos" este sábado en València, donde tras la manifestación por la vivienda se produjeron incidentes entre los agentes y los manifestantes frente al Palau de les Arts.

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Sociedad

Momento de la acampada por el derecho a la vivienda en la plaza de Catalunya de Barcelona, este jueves por la noche LORENA SOPÊNA - EUROPA PRESS 01/10/2026

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