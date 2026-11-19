Agresión sexual
Detenidos cinco jóvenes, dos de ellos menores, por una presunta agresión sexual en grupo a una joven en Málaga
Los hechos ocurrieron el pasado mes de octubre en la capital malagueña, en un contexto de fiesta y ocio nocturno. Los cinco arrestados han sido puestos a disposición judicial y tienen una orden de alejamiento respecto a la víctima.
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La Policía Nacional ha detenido a cinco jóvenes, dos de ellos menores de edad, por su presunta participación en una agresión sexual en grupo a una chica en Málaga. Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de octubre en la capital, en un contexto de fiesta y ocio nocturno.
Según ha informado este jueves la Comisaría Provincial de Málaga, la investigación comenzó después de que la víctima, una joven, presentara una denuncia en la Comisaría de Policía Nacional de Torremolinos.
A partir de ese momento, los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), perteneciente a la Brigada Provincial de Policía Judicial, asumieron las pesquisas para esclarecer lo sucedido e identificar a los presuntos responsables.
Tras una laboriosa investigación, los agentes consiguieron localizar e identificar a los cinco jóvenes, que fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía y del Juzgado durante la tarde de este miércoles.
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Como medida cautelar, se ha decretado una orden de alejamiento para los cinco arrestados respecto a la víctima, con el objetivo de evitar cualquier acercamiento o contacto con ella mientras continúa el procedimiento judicial.
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