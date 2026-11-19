Carles Puigdemont entra en campaña y lo hace atacando directamente a Pedro Sánchez. El expresidente de la Generalitat de Cataluña asegura que "de alguna forma nosotros nos hemos aprovechado de esta ambición desmedida de poder para infligir algunas derrotas de España que no habríamos podido llevar a cabo. En definitiva, nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España".

En una entrevista en El Mundo, Puigdemont ha dicho que el Gobierno de Sánchez aceptó "bastante fácil la amnistía. Pensaba que lo lucharían un poco más, pero para mi sorpresa fue que no". Noticias de la Mañana entrevistó al politólogo Javier Lorenzo, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III, para preguntarle por el curso de esta campaña electoral de cara al 29-N.

Estas declaraciones de Puigdemont el profesor las interpreta en el contexto de la "campaña electoral y Junts tiene un difícil escenario electoral en casa con unas encuestas que le hacen perder su preponderancia y esto es una forma de hacerse valer, de hacer valer el pulso y el músculo que ha tenido durante estos años y retomar un poco el discurso de la independencia en Cataluña". Pero puntualiza: "El titular me hace reflexionar sobre si el Presidente es amoral y yo me aprovecho de la ambición, la amoralidad de quien se aprovecha del amoral tampoco le deja en buen lugar aunque él piense que sí".

Preguntado por el cara a cara que se celebra esta noche y que se podrá seguir en Antena 3 a partir de las 21:00 horas, Lorenzo opina: "los debates, sobre todo en España, entre las dos principales fuerzas realmente se toman como un escenario en el que es imprescindible hacerlo porque permite movilizar y agitar al electorado o convencer a los no convencidos o más vagos a la hora de ir a votar, pero también se toma con mucha responsabilidad y mucho miedo a la hora de poder perder, de poder quedar mal y lo que sabemos es que el efecto que tenga esto en las tertulias posteriores es lo que puede tener mayor impacto en el electorado".

El politólogo pronostica el tono de cada uno de los candidatos. "Lo vimos en la entrevista de ayer del presidente con Susanna Griso. En esos escenarios el presidente del Gobierno, sea quien sea, siempre va con una actitud más defensiva más de guardar la ropa, más de sacar pecho de la gestión realizada y el partido de la oposición siempre va a ir más al ataque, a buscar los puntos débiles. Pero yo creo que también el PSOE esta jugando a la estrategia de intentar mirar hacia adelante y minimizar los fallos de las cosas que no han salido bien en esta legislatura utilizando esa estrategia, no de victimización, pero sí de sufrimiento lucha de somos el partido del gobierno, pero todo el mundo nos dice que que esto es imposible, ese juego de forzar a la movilización porque el partido está difícil", apunta.

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