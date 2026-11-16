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Operación jaula

La Guardia Civil busca a 'El Ruso' en un tren en Barcelona tras el aviso de unos vecinos que le habrían visto en Manresa

El pasado martes, este hombre dejó un artefacto explosivo en un edificio de Oviedo que mató a un agente de hirió de gravedad a otro.

Control de la Guardia Civil para tratar de localizar al presunto autor del tiroteo registrado el pasado martes en Oviedo

La Guardia Civil busca a 'El Ruso' en un tren en Barcelona | EFE

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Este lunes, se ha desarrollado un amplio dispositivo policial en Barcelona tras la posible localización de una persona que coincidiría con la descripción física de 'El Ruso', el hombre que el pasado martes dejó un artefacto explosivo en un edificio de Oviedo, que acabó con la vida de un agente e hirió de gravedad a otro.

La investigación policial desplegada durante estos días ha rastreado todas las pistas posibles que pudieran llevar al paradero del presunto autor de los hechos, un hombre de unos 60 años, ya identificado, que cuenta con antecedentes por delincuencia común y que podría ir armado. En el operativo han participado numerosos agentes de los grupos de élite de la Policía Nacional, que han procedido en los últimos días a varios registros en edificios, naves industriales y parcelas que han culminado sin éxito.

Este lunes, la Guardia Civil lo busca en Cataluña, con identificaciones en un tren detenido en la zona de Barcelona. La operación ha comenzado tras el aviso de unos vecinos de que le habían visto en Manresa (Barcelona). Según ha adelantado 'El Periódico' y han confirmado a EFE fuentes cercanas al caso, en el marco de este dispositivo se ha detenido un tren de cercanías, que circulaba entre Manresa y Montcada Bifurcació, para comprobar si el sospechoso se encontraba en su interior, tras lo que se ha confirmado que no.

'El Ruso'

Unas horas más tarde del fatídico suceso, los investigadores confirmaron que el sospechoso estaba identificado. Por las informaciones que han trascendido, se le ha identificado como Manuel F., alias 'El Ruso'. Está considerado de "máxima peligrosidad" y se cree que pudo haber huido armado.

'El Ruso' acumula diez detenciones. Tendría antecedentes por coacciones, daños, amenazas, lesiones, drogas y hurtos. Ha sido descrito por algunos vecinos como "un demonio" y la propia Policía lo ha hecho como "el matón de la zona".

Noticias de hoy, lunes 16 de noviembre de 2026

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