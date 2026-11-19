Millones y millones de personas en el mundo han esperado la cuenta atrás para jugar GTA 6. Un video juego con un impacto sin precedentes. Sólo en España las solicitudes de día libre para jugar han subido un 44%. España es el 4º país del mundo con más peticiones de día libre para el día de la presentación.

El video juego cuesta en Europa 70 y 100 euros. Y antes de salir a la venta, había reservas de compra mundiales que alcanzaban los 1.000 millones de dólares.

Los fans de GTA han esperado 13 años para una nueva versión. Las previsiones de ventas del juego superan los 5.000 millones de dólares. Se prevé que el lanzamiento del videojuego provoque que más de un millón y medio de personas falten a su trabajo al pedir el día libre.

La empresa tecnológica Logitech, por ejemplo, ha anunciado que ofrecerá un día libre remunerado a sus más de 5.000 trabajadores en todo el mundo para que puedan disfrutar del lanzamiento de GTA 6. En una base de Fort Stewart, un batallón del ejército de Estados Unidos ha propuesto a sus miembros: cuatro días libres para jugar a cambio de extender su contrato de servicio por dos años más.

GTA 6 ha acumulado la asombrosa cifra de 942 millones de dólares, en la lista de reservas ante de su presentación.

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