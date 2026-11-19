Un nuevo informe de la Policía Nacional apunta a que pudo existir una logística previa a la entrada masiva en Ceuta, al detectar que se habrían utilizado entre 8.000 y 10.000 flotadores de plástico, de un único modelo: de color negro con un dibujo estampado, que "no parece posible" que los migrantes adquiriesen en tiendas o por Internet.

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional cree que en la entrada de finales de julio "concurre un componente logístico que incluía notas de disponibilidad, distribución y uso preordenados al cruce masivo a nado en un momento y lugar perfectamente determinados".

En el informe que ha entregado en la Audiencia Nacional, calcula que en la entrada se habrían usado un número que "oscila entre 4.000 y 30.000 flotadores". No obstante, indican que "en un escenario intermedio más probable situaría esta cifra entre 8.000 y 10.000".

Para los agentes, "no parece posible que los propios migrantes" los comprasen en tiendas o en internet, porque "no dispondrían del 'stock' que les permita hacer frente a la venta sorpresiva de miles de flotadores en un día concreto, sin una planificación y pedidos previos", ni tampoco ve factible que los trajesen desde fuera de Castillejos.

La Guardia Civil consideró que la información del CNI era "insuficiente"

La Guardia Civil consideró que la información que el CNI le trasladó sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta era "parcial e insuficiente". Mientras tanto, el propio CNI concluyó que no se obtuvieron evidencias que permitiesen afirmar que la entrada masiva fueran el resultado de "una acción instigada, planeada o coordinada por las autoridades marroquíes".

La Benemérita entendió que con esa información era complicado "dimensionar la amenaza" de lo que terminaría siendo la entrada de más de 70.000 personas. En todo caso apunta que pudo considerarse "un aviso o alerta temprana", recoge un informe remitido a la Audiencia Nacional.

Por lo tanto, las comunicaciones entre la Guardia Civil y el CNI no anticiparon "el salto cualitativo entre una convocatoria ordinaria y la materialización de una crisis de carácter excepcional".

De esta manera y siempre según el informe, la Guardia Civil deja claro que no "recibió comunicación" que pueda considerarse una "alerta" en los días previos a la entrada.

No obstante, sí que valora las comunicaciones que se cruzó un miembro del CNI y un agente de la UCE3 del instituto armado entre el 29 de julio y el 7 de agosto. En el informe la Guardia Civil destaca que de haberse producido un mensaje "en términos de posible amenaza a la seguridad nacional", la respuesta habría sido "muy superior, incluso del máximo nivel político".