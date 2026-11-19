Séptimo día de campaña y día del único cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Recuerden que podrán seguir el 'cara a cara' aquí en Antena 3, con un especial informativo a partir de las 21:00 horas, y un post-debate para analizarlo. Han pasado ya más de tres años del último debate a dos entre ambos, un debate que se celebró a 13 días de los comicios del 2023 y fue en Atresmedia. Además en el panorama internacional ha arrancado ya la histórica cumbre trilateral entre Trump, Putin y Xi Jinping.