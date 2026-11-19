La esperada cumbre entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin ha arrancado este jueves en China. Los tres mandatarios han coincidido ya en la tradicional foto de familia de la cumbre de la APEC y está previsto que en las próximas horas mantengan un encuentro trilateral. Sobre la mesa, cuestiones de gran relevancia internacional como el control de las armas nucleares, los conflictos en Irán y Ucrania y el desarrollo de la inteligencia artificial.

Trump llama "amigo" a Putin

Antes de esa reunión a tres, Trump ha mantenido dos encuentros bilaterales con sus homólogos ruso y chino. Primero se ha reunido con Vladímir Putin, al que ha saludado llamándole "amigo" nada más entrar en la sala donde se celebraba la reunión. En ella también han participado los responsables de Exteriores de ambos países, Serguéi Lavrov y Marco Rubio, además del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el vice primer ministro ruso, Antón Siluánov.

Putin, que ha tenido que esperar unos minutos la llegada de Trump, ha estrechado posteriormente la mano de Rubio y de Bessent. Se trata del primer encuentro presencial entre los presidentes estadounidense y ruso desde la cumbre celebrada en Alaska en agosto del pasado año.

La "extraordinaria relación personal" de Xi y Trump

Por otro lado, Trump también se ha sentado con Xi Jinping en una reunión bilateral en la ciudad de Shenzhen, en la que el comercio y la tecnología han centrado buena parte de la agenda. El presidente estadounidense ha agradecido a su homólogo chino la "increíble y cálida bienvenida" que le ha brindado y ha destacado la "extraordinaria relación personal" que mantienen ambos mandatarios.

Trump también ha adelantado que pediría a Xi que hiciera "algo más por nuestros agricultores", en referencia a uno de los sectores afectados por las tensiones comerciales entre ambas potencias. La reunión se produce después de que ambos países acordaran prorrogar hasta enero la tregua comercial que permitió frenar temporalmente la escalada arancelaria y las represalias cruzadas. Sin embargo, continúan pendientes las diferencias sobre el acceso a los mercados y las restricciones estadounidenses a la exportación de tecnología avanzada.

La foto de familia de los tres mandatarios

Este encuentro bilateral se produce después de que Xi recibiera personalmente a Trump el miércoles a su llegada al aeropuerto de Shenzhen. Ambos mandatarios escenificaron entonces un acercamiento con un saludo y un abrazo. Ahora, todas las miradas están puestas en la inédita reunión a tres bandas con Putin, aunque desde la Casa Blanca ya se han rebajado las expectativas sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos inmediatos.

Por el momento, los tres mandatarios ya han protagonizado la tradicional foto de familia de la cumbre, en la que han posado con las bufandas rojas y azules que les ha entregado el país anfitrión como muestra de hospitalidad. Un gesto simbólico con el que China busca transmitir una imagen de unidad y cordialidad entre los líderes participantes.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.