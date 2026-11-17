Nadie duda del poder premonitorio de 'Los Simpson' y eso ha sido lo único que han necesitado algunos usuarios de las redes sociales para difundir el bulo de que habrá un gran apagón a nivel mundial. Las autoridades europeas ya han desmentido dicha información falsa, aseguran que el suministro eléctrico europeo está asegurado.

En el episodio de 'Los Simpson' se describe un gran apagón eléctrico en la ciudad, que finalmente se resuelve de forma feliz. En el diario de Lisa se puede ver la fecha en la que todo se fundirá a negro: el 17 de noviembre. Con únicamente este argumento en las redes sociales se ha creado y difundido una información sobre una catástrofe mundial, porque para algunos "si lo dicen Los Simpson puede pasar".

Alrededor de todos los rumores creados, lo único cierto es que en Estados Unidos hoy se hará un simulacro de emergencia en radios y televisiones. Ese fatídico 17 de noviembre en la vida de 'Los Simpsons', Hommer lo solucionó con una vestimenta propia de fiesta hawaiana.

En España se ha difundido el bulo de que hoy sufriremos un nuevo apagón. Los mensajes anuncian un corte masivo de electricidad, pero no explican ni motivos ni causas, ni aportan fuentes que lo acrediten. Las búsquedas en Google de términos como "apagón" o "apagón eléctrico" han crecido, lo que evidencia que el temor a que se repita lo ocurrido el pasado 28 de abril de 2025 se ha extendido.

La posible confusión puede nacer en un anuncio de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias de Estados Unidos (FEMA). Este organismo realizará hoy un ensayo para comprobar que los avisos de emergencia llegan a la población a través de la radio, la televisión y otros servicios de comunicación.

El Grupo de Coordinación de la Electricidad (GCE) de la Comisión Europea concluyó el pasado 12 de noviembre que el mercado eléctrico de la Unión Europea está bien preparado para el invierno. El informe de la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transporte de Electricidad publicado al día siguiente, prevé recursos suficientes para atender la demanda, aunque señala riesgos en algunas zonas y recomienda mantener la vigilancia.

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