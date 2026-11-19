Un hombre de 52 años y una mujer de 43 han sido detenidos en la estación de Orihuela (Alicante) tras intentar entrar a un tren AVE con dirección a Murcia con un revólver y munición escondidos en una mochila.

La pareja puso la mochila que portaban en la cinta del escáner previa a la zona de acceso al tren en dicha estación y, cuando los agentes descubrieron por radioscopia el arma y la munición, la cogieron de nuevo y huyeron a la carrera hasta que tiempo después fueron localizados y detenidos en Pozo Estrecho, en el término municipal de Cartagena (Murcia). En esa misma zona del escáner, un agente ya sospechó de la pareja debido a su evidente estado de nerviosismo conforme se acercaban al escáner.

Intentaron saltarse el escáner

De hecho, cuando llegaron al escáner, intentaron pasar la línea delimitadora de seguridad sin introducir sus pertenencias por la cinta, por lo que les advirtió de la obligatoriedad de hacerlo. Los dos intentaron convencer al personal de seguridad de que tenían prisa porque iban a perder el tren a Murcia, pero se les advirtió de que si no metían la mochila en el aparato de rayos X se les denegaría el acceso, y accedieron a dejar tanto la mochila como el resto de pertenencias antes de que las imágenes mostraran la silueta de un revólver y de una caja de munición.

De esta manera, el operario del escáner pidió al hombre que abriese la mochila para realizar una comprobación y fue en ese momento cuando el individuo agarró súbitamente la mochila y el resto de cosas para emprender ambos la huida a la carrera, sin que llegaran a ser interceptados.

Una investigación consiguió identificarlos y localizarlos en la localidad cartagenera de Pozo Estrecho, donde fueron capturados ya sin el arma. Ahora, lo que se trata de averiguar es si ésta era real o simulada en unas diligencias que lleva un juzgado de instrucción de Orihuela.