Ayuso vuelve a exigir el desalojo en la Puerta del Sol: "Es una acampada que nunca se debió permitir"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a exigir a la Delegación del Gobierno que intervenga para desalojar la Puerta del Sol. Ayuso ha calificado la protesta de "ocupación ilegal" y ha defendido que se trata de una acampada que "nunca se debió permitir".

En la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid, la presidenta ha anunciado que recurrirá ante la jurisdicción contencioso-administrativa lo que considera una falta de actuación por parte de la Delegación del Gobierno. Según Ayuso, el Ejecutivo autonómico solicitará también "medidas cautelarísimas".

Uno de los principales argumentos utilizados por la presidenta madrileña es la necesidad de garantizar el acceso de los servicios de emergencia. Ayuso ha reclamado que se desaloje "por lo menos lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias".

Frente a estas críticas, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha defendido la actuación de su departamento. Martín ha asegurado que se continuarán desarrollando "las actuaciones procedentes" y “en estricto cumplimiento del marco normativo”, con especial atención al derecho de reunión y a la protección ciudadana.

Cruce de reproches en la Asamblea de Madrid

La portavoz socialista, Mar Espinar, ha criticado a la presidenta madrileña por sus políticas de vivienda. “Usted puso a bailar a toda la comunidad de Madrid para comprarse un aticazo enfrente de la casa de su madre y no ha movido un dedo para evitar el desahucio de una mujer de 87 años", ha asegurado Espinar.

Por su parte, desde Más Madrid, Manuela Bergerot también ha cuestionado la actuación del Ejecutivo autonómico y ha utilizado el caso de Maricarmen contra Ayuso. "¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y Maricarmen? Que usted intentó comprarse un aticazo de lujo con el dinero de los demás y ella no ha dejado de pagar religiosamente el alquiler", ha afirmado Bergerot.

Ayuso acusa a la oposición de utilizar el caso con fines electorales. Ha calificado el debate de “oportunista” y ha criticado que la oposición se acerque ahora a la Puerta del Sol para participar en la protesta. “8 años de moqueta, venga ahí con los rulos, con la ropita dando lecciones y ahora de repente se acaba la legislatura y nos vamos a la puerta del sol a hacernos jóvenes rebeldes de asamblea de facultad”, ha reconocido la presidenta.