La jueza que investiga el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, ha autorizado a Adif a reconstruir y reparar la vía en la zona del siniestro, con la condición de que de detalles de los elementos dañados, y al acabar, de cada pieza que haya modificado, reparado o sustituido. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, la titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo) ha dictado una providencia, ya notificada a las partes.

Con ella, responde a la petición del propio Adif para intervenir en el tramo donde se produjo el accidente el pasado 28 de octubre. La primera condición la pidió la Fiscalía. El gestor ferroviario tendrá que inspeccionar la zona y hacer trabajos de topografía, y después concretar "el listado completo de los elementos afectados" por el accidente.

De esta forma, la autorización para reparar la vía queda sujeta a un segundo requisito, que fijó la propia instructora. Una vez terminadas las obras, ADIF deberá entregar una relación de "todos y cada uno de los elementos que se hayan modificado, reparado y/o sustituido", "con indicación en todo caso del lugar exacto de la reparación y/o modificación".

Secreto de sumario

Toda esa documentación tendrá que remitirse a la jueza, que la incorporará al procedimiento judicial. La causa sigue bajo secreto de sumario, según precisa el tribunal autonómico, por lo que no se conocen otras diligencias de la investigación.

El accidente se produjo en la mañana del 28 de octubre en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, cerca de la estación de Urda. Un AVE de Renfe y un tren de Iryo chocaron en un siniestro que causó al menos 69 muertos y decenas de heridos. Es el segundo gran accidente ferroviario del año, después del de Adamuz del pasado 18 de enero, en el que murieron 46 personas. Además, es el más grave en España desde el descarrilamiento del Alvia en Angrois (Santiago de Compostela) en 2013, que dejó 80 víctimas mortales.

En el caso de Adamuz, la jueza de Montoro que lo investiga autorizó el pasado martes a Adif a ampliar el plazo de unos trabajos de mantenimiento en la vía. Esas obras deberán hacerse "bajo la vigilancia y control de la Policía Judicial", que levantará acta de las intervenciones y la remitirá al juzgado.