Hasta ahora, la mayor salida a bolsa había sido la de SpaceX, la compañía aeroespacial y de inteligencia artificial de Elon Musk. Ahora, la tecnológica Anthropic, creadora de Claude, se posiciona como líder absoluto en el mercado de las grandes tecnológicas estadounidenses. Su valor en el mercado podría alcanzar los 1,4 billones de dólares.

La entidad, fundada en 2021 por los hermanos Dario y Daniela Amodei, también supera a su anterior empresa, OpenAI. Ambos trabajaron para la desarrolladora de ChatGPT y, junto a otros cinco cofundadores, decidieron dar el salto para diseñar el sistema Claude. Los siete miembros fundadores siguen tomando las grandes decisiones de la tecnológica y mantienen el 50,1% de los derechos de voto, pese a la entrada de otros accionistas.

De los 980 millones de acciones incluidas en la oferta, 956,35 millones serán vendidas por Anthropic y los 23,65 millones restantes procederán de accionistas actuales. La compañía ha precisado que no recibirá ingresos por la venta de estos últimos títulos. A esta operación se suma una colocación privada de 26.000 millones de dólares en la que participan grandes tecnológicas. Google y Nvidia aportan 10.000 millones de dólares cada una, seguidas de AMD, con 2.500 millones; Broadcom, Micron y Microsoft, con 1.000 millones respectivamente, y TSMC, con 500 millones.

Anthropic generó unos ingresos de 33.240 millones de dólares en los nueve primeros meses del ejercicio fiscal, lo que supone un aumento del 1.200% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Se trata de unos datos positivos para el futuro de la compañía.

No obstante, la firma todavía no es rentable y registró unas pérdidas de 104.000 millones de dólares durante esos nueve meses, la mayor parte derivadas de cambios contables en la valoración de instrumentos financieros.

Este liderazgo permitirá analizar por primera vez el comportamiento en bolsa de una gran tecnológica dedicada al desarrollo de inteligencia artificial.

Según los analistas de Renta 4, la compañía registra una subida cercana al 20%.