Desde el 13 de noviembre, España entró en campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Con su comienzo, también se iniciaron los bulos. Para vigilar posibles injerencias nace Radar FIMI, una herramienta que utiliza Inteligencia Artificial y supervisión de expertos que detecta noticias falsas, cuentas coordinadas o contenidos manipulados.

En Noticias de la Mañana hemos hablado con Guillermo Infantes, experto de redes sociales en Newtral. Ha explicado que, en estos momentos, están centrados en "intensificar el trabajo que llevamos haciendo desde hace mucho que es estar vigilante ante la injerencia extranjera".

Asimismo, ha reconocido que ante unas elecciones, "muchos actores están pendientes para tratar de interferir con desinformación". Por ello, lo que han hecho desde Newtral ha sido ponerse "en coordinación con un spin-off para identificar desinformación y con una serie de analistas hemos estado vigilantes ante este tipo de amenazas".

"La desinformación se presta como un servicio"

Infantes ha destacado que en la desinformación existen dos tipos de actores: los domésticos y los extranjeros. Explica que "los actores domésticos son aquellos que son de casa y los extranjeros pueden venir de distintas partes del mundo". Sobre los extranjeros, ha asegurado que puede venir desde "Rusia, pero también desde el sur". Asimismo, pone como ejemplo que ayer publicaron una "investigación de páginas de Facebook que estaba administrada desde Vietnam".

Además, considera que "la desinformación ya se presta como un servicio" y lo que vemos es "una pirámide con muchísimos intermediarios".

Ante la pirámide, los analistas intentan ver "quién ejecuta esa campaña de desinformación, pero también quienes las patrocinan y tienen interés en ponerlas en marcha".

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