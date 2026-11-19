La Audiencia de Barcelona mantiene en prisión eludible mediante una fianza de un millón de euros a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango Isak Andic. El tribunal comunicaba este miércoles el rechazo del recurso presentado por su defensa. La audiencia entiende que los indicios que lo incriminan son suficientes para mantenerlo imputado por el homicidio de su padre, aunque resta valor al móvil económico que la Fiscalía y los Mossos d'Esquadra ven detrás de la muerte del fundador de Mango.

El "instrumento terapéutico"

A la vez que urdía un plan oculto con Isak Andic para sacar de Mango a su hijo Jonathan, la mediadora Julia L. promovió como "instrumento terapéutico" que el empresario cediera una "herencia en vida" a su primogénito, quien le reclamaba cuatro millones anuales, capital para inversiones, acciones en la empresa y viviendas.

Una relación "intensa y cambiante"

Lo que el tribunal sí reconoce es que la relación de Jonathan Andic con su padre fue "intensa y cambiante", a juzgar por las comunicaciones intervenidas en la causa: había "afecto, actividades familiares, apoyo económico y una voluntad sostenida de reconstrucción", pero también "conflictos profundos" que datan de 2015, coincidiendo con la "crisis empresarial" en Mango.

Entre los años 2016 y 2018, la empresa atravesó un período de pérdidas, justo cuatro años después de que Isak Andic nombrara a su hijo vicepresidente ejecutivo de la compañía. Esta crisis obligó al fundador de Mango a recurrir a ayuda externa, de manera que nombró a Toni Ruiz director general en 2018, sin que Jonathan llegara nunca a sucederle al frente de la firma.

Andic afirmó en la declaración ante la jueza que la relación personal y profesional con su padre siempre había sido "buena, de calidad e intensidad, que trabajaban, comían, viajaban y realizaban actividades juntos y que su padre le había ofrecido numerosas oportunidades profesionales", recuerda la Audiencia.

Aún así, el tribunal considera que es una descripción que no refleja la "completa evolución", ya que desde 2015 hubo "enfrentamientos intensos": Jonathan Andic se sentía "despreciado y privado del reconocimiento paterno", mientras el padre afirmaba ser "maltratado y faltado al respeto" por su hijo.