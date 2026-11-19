La Policía Nacional ha arrestado a una mujer en Palma como presunta autora de delitos de agresión sexual a menores de 16 años.

La acusada presuntamente besaba y manoseaba a varios compañeros de clase de su hija a la salida del centro educativo.

La investigación de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) comenzaron el pasado mes de julio, después de que varios alumnos contaran que la madre los besaba cerca de los labios y les tocaba el trasero casi a diario al finalizar el horario lectivo.

La investigación comenzó tras el relato de los alumnos

Durante las indagaciones, los agentes también recabaron el testimonio de una trabajadora de la administración que había tenido un contacto profesional con la acusada. Según su declaración, la mujer habría mostrado conductas con carácter sexual con personas de su entorno, incluida su propia hija.

La testigo explicó que la menor la había relatado en alguna ocasión que veía películas eróticas con su madre.

Detenida tras activar los protocolos de protección

Estas declaraciones fueron verificadas tras recoger las declaraciones y poner en marcha las medidas de protección pertinentes, la Policía Nacional arrestó este martes a la mujer como supuesta responsable de los hechos. La investigación permanece en curso con el objetivo de depurar responsabilidades y delimitar el alcance de los actos.