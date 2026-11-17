Un grave error de identificación en un hospital de Salamanca ha desembocado en una investigación policial. Empecemos por el principio, la semana pasada dos ancianos ingresaron en el hospital de Los Montalvos con severos problemas de salud e imposibilidad de comunicarse verbalmente.

Ambos pacientes fueron reconocidos e identificados, pero en algún punto del proceso algo ocurrió y las identidades de estas dos personas se intercambiaron y las pulseras en las que aparecen los datos de identificación se cruzaron.

La Gaceta de Salamanca publica que, pese a ese error, los dos pacientes fueron derivados a las unidades que les correspondían aunque la Policía Nacional investiga si hubo o no error a la hora de administrar medicaciones.

Nadie avisó del error hasta que uno de los ancianos falleció. Fue entonces cuando los familiares de uno de los pacientes recibieron la notificación de la muerte y comenzaron a preparar los trámites correspondientes. Fue entonces cuando la otra familia comenzó a sospechar ya que un familiar cuando fue a visitarlo comprobó que esa persona no era su familiar.

Al preguntar y no recibir respuesta sobre el paradero de su familiar acudió a la Policía Nacional para denunciar la desaparición. A raíz de ahí se descubrió todo lo que había ocurrido y la otra familia descubrió que estaba preparando el funeral de una persona que no era su familiar.