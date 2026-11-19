Incendio
Las sobrecogedoras imágenes del incendio en un aparcamiento en Almàssera, Valencia
Los bomberos han recibido el aviso a las 17:58h, y durante más de una hora ,tres dotaciones de bomberos han trabajado en la extinción del incendio que ha dejado varios vehículos calcinados. Afortunadamente no hay que lamentar víctimas.
Publicidad
Un aparatoso incendio ha calcinado cinco vehículos en el aparcamiento de la estación de Metrovalencia de Almàssera, en Valencia. El fuego ha obligado a interrumpir la circulación de trenes en ambos sentidos durante varias horas, afectando al funcionamiento habitual de la línea.
Hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones de bomberos, que han trabajado para controlar las llamas y evitar que se propaguen a otros vehículos estacionados en la zona. Algunos de los coches afectados han quedado completamente calcinados como consecuencia del incendio.
Los bomberos han intervenido entre las 17.58 y las 19.18 horas, momento en el que han logrado extinguir el fuego. La rápida actuación de los efectivos ha permitido frenar su avance y evitar que las llamas se extiendan por el aparcamiento. Afortunadamente, no se han registrado víctimas mortales.
Las imágenes difundidas del suceso, muestran la virulencia del incendio y el trabajo de los bomberos para sofocar las llamas, que se han propagando rápidamente entre los vehículos estacionados.
Más Noticias
- Un hombre mata a otro de 69 años en Alomartes (Granada) y se da a la fuga
- Preparar nuestros hogares para la Navidad: ¿adelantamos la decoración o respetamos la tradición del 8 de diciembre?
- La carta de Alberto, el padre de una víctima de Adamuz: "Vengan conmigo a ver a mi hija sin cámaras, sin prensa, sin testigos"
Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio. La investigación permanece abierta para esclarecer cómo se inició el fuego.
Publicidad