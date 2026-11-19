Un aparatoso incendio ha calcinado cinco vehículos en el aparcamiento de la estación de Metrovalencia de Almàssera, en Valencia. El fuego ha obligado a interrumpir la circulación de trenes en ambos sentidos durante varias horas, afectando al funcionamiento habitual de la línea.

Hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones de bomberos, que han trabajado para controlar las llamas y evitar que se propaguen a otros vehículos estacionados en la zona. Algunos de los coches afectados han quedado completamente calcinados como consecuencia del incendio.

Los bomberos han intervenido entre las 17.58 y las 19.18 horas, momento en el que han logrado extinguir el fuego. La rápida actuación de los efectivos ha permitido frenar su avance y evitar que las llamas se extiendan por el aparcamiento. Afortunadamente, no se han registrado víctimas mortales.

Las imágenes difundidas del suceso, muestran la virulencia del incendio y el trabajo de los bomberos para sofocar las llamas, que se han propagando rápidamente entre los vehículos estacionados.

Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio. La investigación permanece abierta para esclarecer cómo se inició el fuego.