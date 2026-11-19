La Guardia Civil ha detenido a dos personas en Valencia de 19 y 20 años como presuntos responsables de pertenecer a la organización del movimiento 'Blocus' en España. Ambos parecían formar parte del círculo más cercano del fundador e ideólogo del grupo, detenido el pasado 30 de octubre.

La operación se enmarca en las investigaciones iniciadas tras los disturbios registrados el pasado 24 de octubre en Barcelona, donde se produjeron actos vandálicos y saqueos contra las tiendas. Estos incidentes volvieron a tener lugar en más ciudades de España con numerosas detenciones.

La revisión de las pruebas reunidas por los investigadores luego de la captura del posible cabecilla en Picanya (Valencia) facilitó reconocer a dos sujetos de su ambiente más próximo. Las investigaciones revelaron que ambos se habrían encargado de tareas dentro de la organización que sostenía al grupo.

Coordinaban las actividades y ocultaban identidades

Uno de los detenidos habría creado una cuenta de mensajería utilizando técnicas destinadas a dificultar su identificación. Desde ese perfil se encargaban de incentivar a los usuarios y de dar instrucciones para llevar a cabo los saqueos.

El segundo se encargaba de implementar diferentes medidas de seguridad para impedir la identificación del principal responsable y organizador del movimiento. Entre otras actuaciones, habría propuesto volver a grabar con varias personas el vídeo en el que presunto fundador se presentaba públicamente como líder de 'Blocus' para dificultar su identificación.

Métodos para espiar a otros usuarios

Las pesquisas sacaron a la luz las otras vías que presuntamente empleaban para obtener datos de terceros. Al parecer, uno de los arrestados compartía enlaces maliciosos camuflados como vídeos de una popular red social. Al pulsar sobre ellos, se encendía de forma oculta la cámara del dispositivo móvil y se remitía una captura del afectado sin que este lo supiera.

Por otro lado, los agentes constataron que otro de los investigados borró decenas de conversaciones tanto antes como después del arresto del supuesto creador, con la aparente intención de obstaculizar la labor policial.

Sin nuevas movilizaciones violentas desde la detención del fundador

La Guardia Civil destaca que desde el arresto del presunto precursor el pasado 30 de octubre, no se han vuelto a producir las movilizaciones violentas que tenían previstas.

Con estas dos nuevas detenciones, los investigadores van esclareciendo la estructura y organización de este grupo.