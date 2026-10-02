Alejandra Jacinto, abogada de Maricarmen: "No tiene sentido continuar si el Gobierno no es capaz de poner unos mínimos torniquetes a esta hemorragia"

La abogada de Maricarmen, Alejandra Jacinto, ha calificado de "decepcionante" el rechazo de Junts a la aprobación de los decretos de la vivienda, y ha advertido de las consecuencias que, según sostiene, tendrá la decisión para miles de personas afectadas por la crisis de vivienda.

Alejandra considera que, con la normativa finalmente rechazada, muchas familias podrían haberse beneficiado de medidas para suspender temporalmente sus desahucios mientras las administraciones públicas buscaban una solución. "En nuestro país se producen más de 50 desahucios al día", ha señalado en Antena 3 Noticias, al tiempo que ha recordado que las también contemplaban medidas compensatorias para los propietarios afectados.

La abogada ha cuestionado especialmente el voto contrario de Junts y ha alertado de la situación de los contratos de alquiler pendientes de prórroga. Según ha explicado, se trata de "casi dos millones de contratos de alquiler", una situación que, en su opinión, puede dejar a numerosos inquilinos en una posición de vulnerabilidad.

La defensora también ha defendido que las medidas rechazadas podían haber reconocido derechos a personas que viven en habitaciones, o en alquileres de temporada que consideran fraudulentos, equiparándolos a los del resto de inquilinos y dificultando, según sus palabras, la "especulación inmobiliaria".

"No tiene sentido continuar"

Preguntada por el futuro de la legislatura y por la posibilidad de que Pedro Sánchez adelante las elecciones, Jacinto ha centrado su respuesta en la incapacidad del Gobierno para dar una respuesta a la crisis habitacional. "No tiene sentido continuar con un Gobierno que no es capaz de atar ese mínimo parche que necesitamos para salir del paso", ha afirmado. La abogada ha reclamado más medidas en materia de derecho a la vivienda y ha resumido su posición con una metáfora: "El Gobierno no es capaz de poner unos torniquetes a esta hemorragia".

"La voz de la calle suena cada vez más al unísono"

La abogada también se ha referido a las movilizaciones protagonizadas por personas que reclaman soluciones ante la crisis de vivienda. A su juicio, el caso de Maricarmen ha contribuido a impulsar una protesta social más amplia.

"La chispa que se encendió con Maricarmen ahora es una llamada que dice que no podemos más", ha asegurado Alejandra, que ha señalado directamente a PP, Vox y Junts por su rechazo a las medidas.

En este contexto, ha defendido que las movilizaciones continuarán para reclamar que el acceso a la vivienda se sitúe por encima de la especulación inmobiliaria.

Alejandra ha reivindicado también lo ocurrido tras el desahucio de Maricarmen como una muestra del efecto que puede tener la movilización social. "Si algo nos ha enseñado el desahucio de Maricarmen es que si algo parecía imposible hace una semana, resulta posible", ha afirmado en Antena 3 Noticias.

La abogada ha recordado que Maricarmen pudo regresar finalmente a su vivienda después de que el fondo de inversión cedió. A su juicio, la movilización también consiguió que el PSOE modificara su posición inicial, y pusiera sobre la mesa un decreto que consideraba "muy mínimo", pero que incluía mejoras a corto plazo.

Jacinto ha lamentado, sin embargo, que el Congreso no haya estado "a la altura" y ha lanzado un mensaje a los diputados que han votado en contra: "Quiero que quede en la conciencia de sus señorías los que votan que no, cada desahucio que se produce a partir de ahora".

Maricarmen, "débil" pero con ánimo

Sobre el estado actual de Maricarmen, su abogada ha explicado que se encuentra "débil" ya la espera de nuevas pruebas médicas, aunque mantiene el ánimo. "Es consciente de que es parte de la historia de este país", ha sentenciado la abogada en Antena 3.