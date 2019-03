Roban 130 décimos de Lotería y los devuelven al día siguiente

Nieves, una lotera de Foz, Lugo, cometió el error de dejar la ventanilla de su coche entreabierta. A causa de este despiste, le robaron 130 décimos de lotería por valor de 2600 euros.

La lotera, formalizó la denuncia, pero el azar se puso de parte: "al abrir la puerta tropezamos con un sobre que habían metido por debajo de la puerta, eran los 130 décimos de lotería", comenta Nieves.

Al parecer, el ladrón debió de arrepentirse del robo. O quizás, el número elegido no era el que él deseaba. Lo cierto es que tampoco hubiera podido hacer mucho con los décimos. "No le valen para nada porque están anulados y aunque saliese el gordo no los puede cobran en ninguna parte", asegura Nieves.