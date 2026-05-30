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Rescatan a dos personas tras un accidente de un hidroavión a 500 metros de la costa en Sagunto

Consistía en un vuelo de prácticas y ninguno de los ocupantes sufrió lesiones graves.

Rescatan en Sagunto (Valencia) a dos personas tras un accidente de un hidroavión a 500 metros de la costa

Rescatan en Sagunto (Valencia) a dos personas tras un accidente de un hidroavión a 500 metros de la costaEUROPAPRESS

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Lucía Hernández
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Este sábado, 30 de mayo, a las 10.30 horas, dos personas han sufrido un accidente con un hidroavión, donde se quedaron a unos 500 metros de la costa en Sagunto (Valencia). Los afectados no han sufrido ninguna lesión reseñable.

Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia confirman que se trataba de un vuelo de prácticas, donde viajaban estas dos personas. Tras el accidente, efectivos del consorcio han rescatado con una embarcación a uno de ellos, mientras el otro ha sido rescatado por Salvamento Marítimo.

Rescate en Gran Canaria

Salvamento Marítimo ha rescatado a 53 migrantes que viajaban a bordo de una lancha neumática localizada a la deriva a unos 92 kilómetros al suroeste de Maspalomas, en Gran Canaria. La embarcación fue avistada por el buque mercante Glovil Challenge, que alertó de su posición tras la activación de un operativo de búsqueda coordinado por las autoridades españolas.

Según los datos facilitados por la Guardia Civil, la neumática habría partido el pasado 25 de mayo desde la costa de Dajla. Tras varios intentos fallidos de contactar con los ocupantes mediante teléfono satelital, Salvamento Marítimo movilizó a la embarcación Guardamar Urania para asistir al grupo y trasladarlo posteriormente al muelle de Arguineguín. Entre las personas rescatadas viajaban varios menores de edad.

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