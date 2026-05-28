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Muere una mujer tras quedar atrapada con su silla de ruedas en el elevador de su chalet en Javea, Alicante

La víctima utilizaba el sistema salvaescaleras para acceder a su casa.

Imagen de archivo de dos operarios del SAMU de Valencia

Imagen de archivo de dos operarios del SAMU de Valencia Europa Press

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En una parcela en la falda del Montgó, en Javea, una mujer de 76 años ha fallecido en su chalet al quedar atrapada con su silla de ruedas en el elevador. Se trata de la dueña de la vivienda, de nacionalidad alemana.

El terreno tenía mucha pendiente y para entrar en su casa tenía que enganchar la silla de ruedas al sistema de escaleras para superar un tramo con varios peldaños. Pero el miércoles por la tarde, la mujer quedó atrapada y falleció.

Los vecinos escucharon los gritos de auxilio de la mujer, quienes avisaron a los servicios de emergencia, según han trasladado al medio Levante. Hasta la parcela se personaron varias patrullas de la Policía Local, los bomberos del parque de Dénia, la Cruz Roja y un equipo médico del SAMU.

Lamentablemente, tanto el facultativo como los sanitarios no han podido hacer nada para salvar la vida de la mujer de 76 años. La investigación continúa abierta. La Guardia Civil se ha hecho cargo del caso para esclarecer lo sucedido.

Muere por golpe en el pecho

A las 00:55 horas del jueves el 112 Comunidad de Madrid ha recibido una llamada en la que se le alertaba de que un hombre había recibido un golpe en el pecho con la pala de una retroexcavadora.

El incidente tuvo lugar en un túnel de la l-5 de Cercanías de Madrid, entre las estaciones de Laguna y Embajadores. A su llegada al lugar, el SUMMA 112 encontraron al hombre en parada cardiorrespiratoria y con un trauma torácico severo.

Durante unos 40 minutos intentaron reanimarle, pero a pesar de los intentos confirmaron su muerte. La víctima es un trabajador de 39 años que se encontraba realizando labores de mantenimiento en el túnel. La Policía Municipal de Madrid ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.

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