Pacientes y trabajadores denuncian la saturación de las Urgencias del Hospital Universitario de Canarias

Lo denuncian los trabajadores, los sindicatos y también los enfermos y sus familias. La situación de las urgencias del Hospital Universitario de Canarias en Tenerife es insostenible. Esta semana han vuelto a sufrir una nueva situación de colapso con enfermos en los pasillos en camillas sin intimidad, o sentados durante horas en un sillón a la espera de que el médico pueda atenderles.

Es lo que nos cuentan Mari y Noelia, dos hermanas que llevan dos días en urgencias esperando a que atiendan a su madre. “Es una vergüenza que hayan tenido a una mujer mayor toda la noche en un sillón, no le han dado ni un vaso de agua. Tiene problemas de circulación y tiene que tener las piernas en alto y aún así ha estado más de 18 horas en un sillón sin poder apoyar el pie”, es lo que nos cuentan visiblemente afectadas.

Miri también pasó por urgencias hace unos días, describe una situación muy similar: “18 horas esperando en un pasillo sin que nadie me atendiera. Había un solo médico para más de 60 pacientes que habíamos esperando”.

Lo confirman también los trabajadores que aseguran que ha dejado de ser una situación puntual en este hospital para convertirse en algo recurrente. Salidas de emergencia y pasillos de evacuación ocupadas por enfermos con camillas a la espera de ser valoradas por el facultativo. Otros esperan a que se quede una cama libre en planta y pueda ser ingresado.

Horas de espera mientras crece la presión asistencial

Desde el sindicato Intersindical Canaria confirman que es una situación que se repite con demasiada frecuencia en este centro de referencia. “Cuando no hay camas o boxes libres, los pacientes se acomodan en camillas y cuando tampoco hay, se les ofrece un sillón donde pueden pasar hasta tres días”, asegura Cati Darias, la coordinadora de la Federación de Salud de la organización sindical.

Asegura que se trata de un problema de infraestructura y de saturación cronificada que no solo afecta a este centro sino a todos los hospitales de las islas, aunque el HUC lo acusa más por tener un “mayor déficit de plantilla”, asegura Darias.

Según Sanidad y el propio hospital, la situación de las urgencias es de total normalidad y aseguran que hay días de mayor afluencia de pacientes pero que la espera para ser atendidos está dentro de los tiempos habituales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.