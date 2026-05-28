Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Enfermedades raras

Muere Héctor, el niño extremeño de cuatro años que padecía la enfermedad rara Tay-Sachs

El pequeño era el único caso en España con Tay-Sachs, una patología hereditaria que afecta al sistema nervioso y provoca un deterioro progresivo tanto de capacidades motoras como cognitivas.

Imagen de Héctor junto a sus padres en un acto contra la enfermedad de Tay-Sachs

Imagen de Héctor junto a sus padres en un acto contra la enfermedad de Tay-SachsEuropa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Héctor, el niño de cuatro años del municipio extremeño de Casar de Cáceres, ha muerto por Tay-Sachs. Desde que se lo detectaron, sus padres han dado mucha visibilidad a esta enfermedad rara. Héctor representaba un caso único, ya que solo él padecía esta enfermedad en nuestro país.

La enfermedad Tay-Sachs es genética, neurodegenerativa, muy agresiva y sin cura. A pesar de que se conoce desde finales del siglo XIX, la enfermedad tiene una corta esperanza de vida: entre cinco y seis años.

Precisamente, por esa breve esperanza de vida la familia del pequeño siempre promovió iniciativas y actos solidarios con un objetivo claro: encontrar tratamientos que frenasen el agresivo avance de la enfermedad.

Esta enfermedad afecta a un número muy reducido de niños y se registra en 1 de cada 320.000 bebés, aproximadamente. Entre los síntomas más comunes se encuentran convulsiones y pérdida de funciones musculares y mentales. Además, los síntomas suelen comenzar en torno a los seis y siete meses de edad.

El caso de Héctor

Fue alrededor de esa fecha cuando los padres de Héctor se dieron cuenta de que "algo no iba bien".

Tal y como explica la madre de Héctor, Tamara Blanco, "lo cogía y se quedaba completamente inconsciente". Tras esa reacción, los progenitores pensaron que "era un retraso madurativo porque todas las pruebas médicas eran correctas, hasta que llegó el estudio genético", cuando les llegó el resultado de la enfermedad.

En agosto de 2023 fue diagnosticado y la familia de Héctor sufrió el primer gran shock. Sus padres, Tamara y Juan José, vivieron un proceso que les llevó a la determinación de tratar a su hijo con todas sus fuerzas para aliviar su situación.

Según 'El Periódico de Extremadura', la familia había impulsado una nueva campaña solidaria a través de la plataforma Donio para reunir 10.000 euros para financiar terapias, material médico y recursos asistenciales que permitieran atender las necesidades diarias de Héctor. Entre las necesidades, figuraban un asiento P-Pod para mejorar su posicionamiento, material ortopédico o muñequeras DMO.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Apuñala a un taxista en plena carretera de Málaga para robarle 500 euros: “Tírale que te mato”

Apuñala a un taxista en plena carretera de Málaga para robarle 500 euros: “Tírale que te mato”

Publicidad

Sociedad

Imagen de Héctor junto a sus padres en un acto contra la enfermedad de Tay-Sachs

Muere Héctor, el niño extremeño de cuatro años que padecía la enfermedad rara Tay-Sachs

El cura acusado presuntamente de abusar de varias mujeres en el banquillo de los acusados, durante la celebración de su juicio. A 25 de mayo de 2026 en Málaga (Andalucía, España). La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar esta semana a un cura al que la Fiscalía acusa de presuntamente abusar de varias mujeres con las que tenía una relación de amistad --hay cuatro denunciantes--, tras sedarlas, y también por grabarlas en esos momentos en los que estaban inconscientes. La Fiscalía pide inici...

El cura de Málaga acusado de violar y grabar a mujeres tras sedarlas afirma que todo es falso

Vídeo: Una mujer siembra el pánico en una carretera de La Palma

Vídeo: Una mujer siembra el pánico en una carretera de La Palma

Imagen de archivo de dos operarios del SAMU de Valencia
Alicante

Muere una mujer tras quedar atrapada con su silla de ruedas en el elevador de su chalet en Javea, Alicante

Cae una red de 'El Tren de Aragua' en Madrid dedicada a robos violentos en viviendas
Operación policial

Cae una red de 'El Tren de Aragua' en Madrid dedicada a robos violentos en viviendas

Alumnas que no pueden subir a sus clases en Canarias
Canarias

Las madres de 3 alumnas en silla de ruedas, desesperadas por tener que subir y bajar a sus hijas en brazos

"Lo hacemos cuatro veces al día y tiene un riesgo”, asegura Carolina, la madre de una de las niñas.

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 28 de mayo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 28 de mayo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Efemérides de hoy 28 de mayo de 2026: Declaración de Roma

Efemérides de hoy 28 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 28 de mayo?

Ambulancia del Samur, imagen de archivo

Herido de gravedad un hombre tras ser atropellado por un autobús urbano en Madrid

Apuñala a un taxista en plena carretera de Málaga para robarle 500 euros: “Tírale que te mato”

Apuñala a un taxista en plena carretera de Málaga para robarle 500 euros: “Tírale que te mato”

Publicidad