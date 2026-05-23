Al menos 90 muertos por una explosión en una mina de carbón en el norte de China

Al menos 90 personas han muerto por una explosión de gas registrada en una mina de carbón de la provincia china de Shanxi, en el norte del país, mientras los equipos de rescate continúan la búsqueda de cerca de una decena de trabajadores desaparecidos. Las causas del accidente, uno de los más graves de los últimos años en el sector minero chino, siguen bajo investigación.

La deflagración se produjo a las 19.29 horas del viernes, hora local, en la mina Liushenyu, situada en el distrito de Qinyuan, en la ciudad de Changzhi. En el momento del accidente había 247 trabajadores bajo tierra, según la agencia oficial Xinhua. Las autoridades informaron inicialmente de ocho fallecidos, 201 personas evacuadas con vida y decenas de atrapados, pero el balance fue aumentando durante la jornada del sábado hasta alcanzar al menos 90 muertos.

Según los últimos datos difundidos por medios estatales, nueve mineros permanecían desaparecidos y más de 120 personas habían sido trasladadas a hospitales, varias de ellas en estado crítico o grave. Muchos de los heridos están siendo tratados por exposición a gases tóxicos, principalmente mediante oxigenoterapia hiperbárica.

El presidente chino, Xi Jinping, ha pedido intensificar las tareas de rescate, atender a los heridos, investigar a fondo las causas del siniestro y depurar responsabilidades. El viceprimer ministro Zhang Guoqing se desplazó a la zona para supervisar las labores de emergencia y la gestión posterior al accidente. Las autoridades han informado además de que responsables de la empresa propietaria de la mina han quedado bajo control de los órganos de seguridad.

Uno de los supervivientes, identificado como Wang Yong, relató a la televisión estatal CCTV que se encontraba en una zona de trabajo cuando comenzó a percibir humo, sin haber escuchado previamente ninguna explosión. "Entonces olí algo como azufre, como cuando hay una voladura", explicó. Según su testimonio, avisó a otros compañeros para que corrieran hacia la salida, pero durante la huida vio a varios trabajadores afectados por el humo y él mismo perdió el conocimiento.

"Vi a gente ahogada por el humo. Yo también me desmayé. Después de estar tumbado más de una hora, me desperté solo, desperté también a la gente que tenía al lado y salimos de la mina", relató el trabajador.

Shanxi es una de las grandes provincias carboníferas de China y desempeña un papel central en el suministro energético del país, que todavía depende en gran medida del carbón para cubrir su demanda eléctrica. La región concentra importantes reservas y una elevada actividad extractiva.

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