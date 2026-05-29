Muere un hombre de 47 años tras ser apuñalado en el pecho en el centro de Madrid

Un hombre de 47 años ha muerto en Madrid tras ser agredido con un arma blanca en la calle San Mateo con la calle Santa Águeda del distrito Centro.

Los sanitarios de Samur-Protección Civil le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 40 minutos, pero solo pudieron confirmar su muerte.

Tal y como ha informado Emergencias Madrid, el suceso tuvo lugar a las 14:30 horas en la confluencia de la calle San Mateo con Santa Águeda. A la llegada de los equipos de Samur-Protección Civil, la víctima ya se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Los efectivos sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante 40 minutos, aunque finalmente tuvieron que confirmar el fallecimiento. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos. En el dispositivo también colaboraron agentes de la Policía Municipal de Madrid.

Tal y como indican desde Telemadrid, tanto la víctima como el agresor serían personas sin hogar que frecuentan el entorno de la iglesia del Padre Ángel. Al parecer, los dos se conocían y habrían tenido una discusión que acabó con la vida de uno de ellos.

Muere un hombre tras ser apuñalado en plena calle en Ibiza

Un hombre de 30 años ha muerto tras ser apuñalado en la vía pública en Ibiza. En concreto, ha ocurrido junto al bar El Campito de la capital pitiusa, por una persona que se ha dado a la fuga.

Los facultativos desplazados hasta el lugar de los hechos no pudieron reanimar al herido, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Ese apuñalamiento se produjo en las inmediaciones del bar El Campito, de la Asociación de Vecinos de Platja d'en Bossa, ubicado en la calle de les Alzines.

Cuando los sanitarios llegaron al lugar de los hechos, se encontraron al hombre en parada cardiorrespiratoria a consecuencia de una incisión con arma blanca en el hemitórax izquierdo.

Aunque en un principio intentaron estabilizarle, ha fallecido. En el lugar ha intervenido también la Policía Local. Por el momento, las fuerzas de seguridad buscan al agresor y trabajan para esclarecer las circunstancias de la agresión mortal.

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