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Caso Andic

La imagen que demuestra que el fundador de Mango sufrió una caída "idéntica" a la del día de su muerte, según la defensa de su hijo

Los abogados del hijo de Isak Andic han aportado pruebas que demuestran que su padre sufrió una caída anterior de la que no pudo levantarse al presentar rigidez en la espalda.

Imagen caída Isak Andic

La defensa de Jonathan Andic alude a una caída previa para apuntar que la muerte del fundador de Mango fue accidental | ANTENA 3 NOTICIAS

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Alba Gutiérrez
Publicado:

El informe pericial aportado por la defensa de Jonathan Andic al Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell sobre la reconstrucción de la muerte del fundador de Mango y padre del investigado, Isak Andic, concluye que este habría sufrido las mismas lesiones en la caída mortal de Collbató, Barcelona, que en una "idéntica" meses antes.

Este informe se basa en el vídeo de una caída accidental que Isak Andic sufrió el 20 de febrero de 2024 en el vestíbulo de la Mutua Universal de Barcelona.

De los análisis cinemático y biomecánico realizado mediante mediciones que fueron verificadas 'in situ' por el perito que firma el informe, se acredita un patrón de caída que se caracteriza por una pérdida súbita del equilibrio, un impulso "incontrolable" hacia adelante durante varios metros, la imposibilidad de recuperar la verticalidad, la ausencia de reflejo de protección con las manos y una caída final hacia el lado derecho.

En el estudio médico forense, realizado por dos doctores, se constata que Andic padecía artrosis en ambas rodillas, una patología por la que ya había requerido tratamiento y que limita la capacidad de reacción y la corrección del equilibrio.

En el accidente anterior al de su muerte, Andic perdió el equilibrio y fue incapaz de recuperar el paso ni tampoco poner las manos al frente por la rigidez de su espalda

De las imágenes del incidente en la Mutua Universal de Barcelona captadas por una cámara de seguridad se desprende, según los peritos de defensa, que Andic perdió el equilibrio ante un pequeño desnivel, fue incapaz de recuperar el paso, presentaba rigidez en la columna, mostró una reacción tardía y pobre de los mecanismos de protección y no extendió las manos.

"Esa disfunción motora documentada explica por qué la víctima no pudo poner las manos al frente durante la caída mortal. No fue por sorpresa ni por inconsciencia inicial, sino por una incapacidad neuromotora preexistente para activar el reflejo protector", sostienen, un hecho que explicaría la ausencia de lesiones palmares.

Esta versión intenta rebatir el auto de prisión provisional eludible bajo fianza de la instructora, quien en base a un informe forense, determinó que la caída de Andic fue como si se "hubiera lanzado por un tobogán, con los pies por delante".

La jueza también indicaba que todas las lesiones el resbalón son en el lado derecho y en forma ascendente, aunque no presentaba lesiones en las palmas de las manos, por lo que se descartó el resbalón con una piedra o una caída hacia adelante.

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El recurso de la defensa de Jonathan Andic desmonta uno a uno los indicios del caso

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