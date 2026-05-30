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Noticias de hoy, sábado 30 de mayo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 30 de mayo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

A3 Noticias Fin de Semana (30-05-26) Leonor acompaña por primera vez a los Reyes en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas

Noticias de hoy, sábado 30 de mayo de 2026 | atresplayer

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La princesa Leonor se ha estrenado este sábado en Vigo en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas junto a los Reyes. El mal tiempo ha obligado a suspender el desfile aéreo y el salto paracaidista con la bandera. El acto ha coincidido con una nueva presión política sobre el Gobierno para adelantar elecciones.

Leonor acompaña por primera vez a los Reyes en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas

Los Reyes han presidido este sábado en Vigo el acto central del Día de las Fuerzas Armadas, una celebración marcada por la presencia por primera vez de la princesa Leonor y por las condiciones meteorológicas, que obligaron a suspender el desfile aéreo previsto y el salto paracaidista con la bandera de España.

Felipe VI y la reina Letizia, acompañados por la princesa de Asturias, llegaron a la tribuna real con retraso respecto al horario inicial, una demora motivada por la necesidad de adaptar el desarrollo del acto al plan horario previsto para las unidades participantes.

Semana negra para el PSOE: 'Plus Ultra', Leire Díez y David Sánchez elevan la presión judicial sobre el Gobierno

La última semana judicial ha estado marcada por una intensa actividad que ha situado al PSOE y al entorno del Gobierno en el centro de varias investigaciones. A la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado caso 'Plus Ultra' se ha sumado la reactivación del caso Leire Díez, que llevó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a recabar documentación en la sede socialista de Ferraz. A estos dos casos, también hay que añadir el inicio del juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su contratación en la Diputación de Badajoz.

En estos días de intensa actividad judicial, precisamente Pedro Sánchez se encontraba en Roma, donde el papa León XIV le recibió en audiencia. Desde allí, el líder del ejecutivo descartó convocar elecciones ante la presión creciente de socios e hizo una petición para comparecer en el Congreso de los Diputados.

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El cantante Bad Bunny
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Madrid ya cuenta con su Bad Bunny de cera

La escultura, elaborada durante cinco meses, reproduce al detalle la imagen actual del cantante, incluidos sus tatuajes, y llega días antes de su primer concierto en Madrid.

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Los abogados del hijo de Isak Andic han aportado pruebas que demuestran que su padre sufrió una caída anterior de la que no pudo levantarse al presentar rigidez en la espalda.

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