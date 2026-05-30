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Sale de viaje para desconectar por la muerte de su padre y cuando regresa se encuentra la casa okupada

Tras comprobar que esa era su vivienda habitual, la policía municipal de Barakaldo desalojó a los Okupas.

Cerradura de una puerta

Cerradura de una puertaFreepik

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Gonzalo Masip
Publicado:

Desde que murió su padre, hace cerca de un año, este vecino del barrio de Burceña en Barakaldo suele viajar a Salamanca para pasar algunos días en la casa de unos familiares. Es su forma de desconectar tras el suceso.

Sin embargo, el pasado miércoles sobre las ocho de la tarde, cuando regresó a su casa se llevó una enorme y muy desagradable sorpresa. La cerradura de la puerta había sido cambiada y en el interior se escuchaban unas voces. Una mujer le abrió. Fue entonces cuando descubrió que una familia con un menor estaba viviendo allí, desde el sábado anterior. Según le relataron, ellos habían alquilado el piso a una tercera persona. Sin embargo, vecinos nos comentan que vieron como alguien saltaba un muro para acceder a la casa a través de la cocina.

El propietario alertó a la policía

El propietario, entonces, alertó a la policía municipal que tras verificar que esta era su vivienda habitual, interrogando a otros vecinos, procedió al desalojo de los okupas. Ahora están siendo investigados por un delito de allanamiento de morada. El ayuntamiento de la localidad fabril ha procedido a facilitarles, de forma temporal, una solución habitacional en un alojamiento hotelero.

Cuando el dueño de la vivienda entró a la misma descubrió que los okupas, durante los días que habían estado allí, habían tirado numerosas cosas a la basura. Entre ellas, todas las fotografías de sus padres y las cenizas de los difuntos. Su madre había fallecido poco tiempo antes que su padre. Esta circunstancia, según nos han relatado los vecinos, ha tenido un gran impacto en él.

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