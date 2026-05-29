Madrid ya cuenta con su Bad Bunny de cera

El Museo de Cera de Madrid ha presentado este jueves su figura del cantante puertorriqueño. La escultura muestra al cantante con un estilismo inspirado en su última etapa artística: deportivas, pantalón beige, camisa desabrochada y gafas de sol. La figura se completa con una ambientación de inspiración caribeña que pretende recrear el universo visual que el cantante utiliza en sus espectáculos.

Según ha explicado el Museo, se ha cuidado "cada detalle para lograr el máximo realismo". Uno de los procesos más delicados ha sido el de reproducir sus numerosos tatuajes, para lo que han contado con el tatuador profesional Adrián Sánchez.

El equipo artístico también ha trabajado con delicadeza en la expresión facial y la postura del cantante. Según el escultor responsable de la obra, uno de los mayores retos ha sido captar uno de los gestos más reconocibles de Bad Bunny cuando actúa: el chasquido de los dedos que suele hacer durante sus conciertos. El cabello y la barba han sido implantados pelo a pelo para lograr un efecto más realista.

Bad Bunny actuará diez días en Madrid y ya está todo vendido. El "Debí tirar más fotos World Tour" recae en la capital el 30 y 31 de mayo, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Más de medio millón de asistentes disfrutarán de alguno de estos conciertos del cantante, que no actuaba en Madrid desde hace más de 7 años.

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