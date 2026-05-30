Efemérides de hoy 30 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 30 de mayo?

El 30 de mayo de 2014, Bolivia marca un hito en la historia del transporte urbano al inaugurar un sistema de teleféricos diseñado para funcionar como eje vertebrador de la movilidad diaria entre La Paz y El Alto. Suspendidas sobre una geografía extrema, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, las primeras líneas comenzaron a operar como respuesta a décadas de congestión, desniveles imposibles y un crecimiento urbano acelerado que había puesto al límite al transporte terrestre en el principal núcleo metropolitano del país.

La puesta en marcha de esta red aérea supuso una transformación profunda del paisaje urbano y de la forma de desplazarse de miles de personas cada día, al conectar en pocos minutos dos ciudades separadas por fuertes pendientes y largas retenciones. Más allá de su récord de altitud, el proyecto se consolidó como una apuesta estratégica por un transporte público sostenible, eficiente y adaptado a las condiciones locales, convirtiéndose con el tiempo en uno de los símbolos más visibles de la modernización urbana en Bolivia y en un modelo observado por otras ciudades del mundo.

Un 30 de mayo, pero de 1431, ejecutan a Juana de Arco, condenada por herejía tras un proceso impulsado por autoridades eclesiásticas vinculadas al poder inglés, en la ciudad francesa de Rouen. La joven, que había liderado a las tropas francesas en un momento clave de la Guerra de los Cien Años, murió en la hoguera tras negarse a retractarse de las visiones que decía haber recibido. Para evitar que su figura se convirtiera en objeto de veneración, sus restos fueron reducidos a cenizas y arrojados al río Sena, en un intento de borrar cualquier rastro físico de quien, con el tiempo, acabaría siendo rehabilitada y convertida en uno de los grandes símbolos históricos de Francia.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 30 de mayo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 30 de mayo?

1814.- Fernando VII decreta la expulsión de España de las personas que habían ostentado cargos en la administración bonapartista durante el reinado del rey José I.

1922.- Inaugurado en Washington (Estados Unidos) el Monumento al que fuera presidente estadounidense Abraham Lincoln.

1925.- El ingeniero estadounidense Dick Drew patenta la cinta adhesiva, más conocida como cinta scotch.

1926.- En Portugal, triunfa el ‘pronunciamiento de Braga’, que marcó el fin de la primera república y el comienzo de la dictadura militar.

1961.- Asesinado a tiros el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, que llevaba más de 30 años en el poder.

1969.- Entra en vigor la Constitución de Gibraltar por la que el Reino Unido concede un Gobierno autónomo al Peñón.

1976.- Se celebra el primer Día de las Fuerzas Armadas, en la Transición.

1982.- España ingresa oficialmente en la OTAN como miembro de pleno derecho, aunque sin formar parte de su estructura militar.

1996.- La Corte Suprema de Justicia venezolana condena al expresidente Carlos Andrés Pérez por "malversación genérica agravada" a dos años y cuatro meses de arresto domiciliario.

2023.- Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno español, registra Sumar como partido político para concurrir a las elecciones generales del 23 de junio.

2024.- En España, el Congreso aprueba definitivamente la Ley de Amnistía.

¿Quién nació el 30 de mayo?

1845.- Amadeo de Saboya, rey de España.

1846.- Carl Fabergé, joyero y orfebre ruso.

1896.- Howard Hawks, director de cine, estadounidense.

1931.- Antonio Gamoneda, poeta español.

1934.- Alexéi Leónov, cosmonauta soviético.

1958.- Miguel López Alegría, astronauta estadounidense de origen español.

1962.- Vicente Ruiz ‘El Soro’, torero español.

¿Quién murió el 30 de mayo?

1640.- Pedro Pablo Rubens, pintor flamenco.

1778.- Francisco María Arouet, ‘Voltaire’, escritor francés.

1994.- Juan Carlos Onetti, escritor uruguayo.

1994.- Marcel Bich, industrial italiano, inventor del revolucionario bolígrafo Bic.

1995.- Antonio Flores, cantante y compositor español.

1999.- Juan Mejías Jiménez ‘Juanito Bienvenida’, torero español.

2020.- Xavier Grau, pintor español.

¿Qué se celebra el 30 de mayo?

Hoy, 30 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y el Día Internacional de la Papa.

Horóscopo del 30 de mayo

Los nacidos el 30 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 30 de mayo

Hoy, 30 de mayo, se celebran santa Juana de Arco y los santos Anastasio, Basilio y Fernando, rey de Castilla y León y patrón de Sevilla.