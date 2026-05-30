Desmantelada una red especialista en robos con el método del alunizaje en Toledo

La Guardia Civil ha detenido a tres personas pertenecientes a un grupo criminal como presuntos autores de múltiples robos con fuerza en establecimientos públicos. Los tres detenidos pertenecían a una organización criminal y contaban con numerosos antecedentes contra el patrimonio.

Las investigaciones comenzaron después de que los propietarios de los diferentes establecimientos interpusieran la correspondiente denuncia por los robos sufridos mediante el método del alunizaje. El área de investigación de la Guardia Civil de Illescas ha detenido a tres personas de edades comprendidas entre los 30 y los 47 años.

Las investigaciones dieron comienzo a mediados del pasado mes de abril tras las denuncias interpuestas por los diferentes establecimientos afectados tras los robos sufridos mediante el método del alunizaje. A raíz de estos hechos, los investigadores lograron obtener los datos que resultaron clave para el esclarecimiento de los hechos y para identificar el vehículo implicado.

La explotación de la operación se dividió en dos fases, las cuales se llevaron a cabo en las localidades de El Vellón, Madrid, e Illescas, Toledo. Los tres detenidos, que pasaron a disposición judicial, contaban con numerosos antecedentes contra el patrimonio. Además de los tres detenidos, también se investigó a otra persona como cooperadora necesaria. De los diferentes robos cometidos a parte de los daños ocasionados en los establecimientos, llegaron a sustraer bienes valorados en más de 30.000 €. En total, se han esclarecido 30 hechos delictivos, en las localidades de Illescas, Carranque, El Viso de San Juan y Cedillo del Condado, contribuyendo a reducir la alarma social generada por la ciudadanía.

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