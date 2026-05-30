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Detenido en Vitoria el conductor de una furgoneta que transportaba a once personas, una de ellas en el maletero

La Ertzaintza investiga un presunto delito de tráfico ilegal de personas tras interceptar el vehículo en un control en la N-622, a la altura de Vitoria-Gasteiz.

Imagen de archivo de un vehículo de la Ertzaintza

Imagen de archivo de un vehículo de la ErtzaintzaEuropa Press

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Paula V. Sisó
Publicado:

La Ertzaintza ha detenido este sábado de madrugada al conductor de una furgoneta por un presunto delito de tráfico ilegal de personas después de interceptar el vehículo en un control de tráfico en las inmediaciones de la capital alavesa.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos han ocurrido hacia la una y veinte de la madrugada, cuando agentes de la Unidad de Tráfico de Araba han dado el alto a una furgoneta en la N-622, a la altura del municipio de Vitoria-Gasteiz.

En el interior del vehículo viajaban doce personas: el conductor y once ocupantes más, pese a que la capacidad máxima de la furgoneta era de nueve plazas. Una de las personas era transportada en el maletero.

Los agentes trataron de identificar a todos los ocupantes, pero el único que llevaba documentación era el conductor. El resto manifestó carecer de documentos identificativos. Además, al ser preguntados por el origen, el destino y el propósito del viaje, ofrecieron versiones contradictorias.

Ante esta situación, todos los ocupantes fueron trasladados a la Ertzain-etxea de Vitoria-Gasteiz para proceder a su correcta identificación. Se trata de hombres de entre 24 y 48 años, que serán puestos a disposición de la Policía Nacional para la realización de las gestiones correspondientes en materia de Extranjería.

Durante el registro del vehículo, los agentes localizaron pasaportes de algunos de los viajeros, así como documentación perteneciente a otras personas que no se encontraban en el lugar.

El conductor de la furgoneta, de 36 años, fue detenido por un presunto delito de tráfico ilegal de personas y será puesto a disposición judicial una vez finalicen las diligencias policiales.

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