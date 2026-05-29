Aparece un segundo nido de avispa asiática en el Instituto Isabel de España de Las Palmas de Gran Canaria

La aparición de un segundo nido de avispa asiática en el Instituto Isabel de España, en Las Palmas de Gran Canaria, ha elevado la preocupación de las autoridades y de la comunidad educativa. El nuevo avispero ha sido localizado muy cerca del primero, retirado hace apenas una semana por los bomberos capitalinos, que capturaron entonces 93 ejemplares de esta especie invasora. El hallazgo confirma que la situación sigue sin estar controlada y obliga a mantener las medidas preventivas mientras se organiza una nueva intervención especializada.

Un nuevo nido en la misma zona

El segundo nido apareció este jueves en las inmediaciones del centro educativo situado en el paseo de Tomás Morales, una zona especialmente transitada y frecuentada por estudiantes. El nuevo avispero se encuentra prácticamente en el mismo entorno donde apareció el primero, lo que hace pensar que algunas avispas sin capturar lo han generado

Ante esta situación, se pide prudencia a la comunidad educativa del centro, compuesta por unos 800 alumnos. Entre las recomendaciones trasladadas se encuentra evitar abrir las ventanas cercanas a la zona afectada, no aproximarse al área donde se detectó el nido y no interactuar con ellas ni con abejas o insectos similares que puedan aparecer.

El Gobierno de Canarias ha informado de que la retirada del segundo nido deberá esperar a la llegada de equipos de protección individual especializados procedentes de la Península. Además, la próxima semana llegará desde Mallorca un experto en esta especie invasora para colaborar en la gestión de la situación y definir la estrategia de intervención.

La reina había sido capturada

Los especialistas manejan la hipótesis de que este segundo avispero pueda haber sido reconstruido por obreras supervivientes al primero. Por el momento, no existe constancia de la presencia de una reina, ya que la detectada en el primer nido fue capturada durante la intervención inicial y posteriormente sacrificada mediante congelación.

La picadura no es especialmente peligrosa

Aunque la picadura de la avispa asiática puede resultar especialmente dolorosa y supone un riesgo añadido para personas alérgicas, los expertos insisten en que el principal peligro es ambiental. La especie es un depredador muy eficaz de abejas melíferas y otros polinizadores silvestres, a los que captura en vuelo o cerca de las colmenas, generando estrés continuo y pudiendo provocar el colapso de colonias enteras.

La avispa asiática, conocida científicamente como Vespa velutina ssp. nigrithorax, llegó a España en 2010 tras expandirse rápidamente por Europa desde Francia. Su detección hace apenas una semana supuso la primera confirmación oficial de la presencia de esta especie invasora en Canarias.

Tras la retirada del primer nido, los ejemplares capturados fueron analizados por especialistas de la Red de Alerta Temprana de Especies Exóticas Invasoras del Gobierno canario, confirmando definitivamente la identificación. Ante cualquier nuevo avistamiento se debe comunicar inmediatamente al 112 para facilitar una actuación rápida y evitar la expansión de esta especie en las Islas.

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