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La Sombra del Viento de Carlos Ruiz Zafón celebra 25 años

La biblioteca del Ateneu de Barcelona, uno de los escenarios donde transcurre la novela, ha acogido una exposición efímera con todas sus ediciones internacionales.

La sombra del viento

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Marta Sasot
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Hace 25 años una novela irrumpió en los corazones de los lectores. Se adentraron en un universo donde gárgolas, ángeles, cementerios y libros eran los protagonistas y se convirtió en un fenómeno literario que todavía hoy perdura y que ha traspasado fronteras.

Veía la luz en mayo de 2001. Nos referimos a la novela La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, de editorial Planeta. La obra con su inconfundible "cementerio de los libros olvidados" es un viaje emocional en todos los sentidos y un homenaje al mundo de los libros, de la literatura y de todo aquello que la rodea.

Ahora se cumplen 25 años de su publicación y la biblioteca del Ateneo de Barcelona -uno de los escenarios principales del libro y a la cual sólo pueden acceder socios- ha acogido una exposición efímera. La muestra organizada por Editorial Planeta titulada Geografía Universal de La Sombra del Viento: una ventana al mundo recoge una amplia muestra de las ediciones internacionales de la novela.

"La sombra del viento" ha sido traducida a 53 idiomas y se han vendido 50 millones de ejemplares en todo el mundo "relata el director general de la División Editorial de Grupo Planeta Jesús Badenes. Una obra que ya se ha convertido en todo un referente literario . "Es ya un clásico del siglo 21 además de ser la novela contemporánea en español más leída del mundo ha sido una escuela. Zafón nos enseñó algo y es que un libro puede ser infinito", explica el que fuera su editor Emili Rosales.

Durante la celebración de esta fecha tan especial figuras clave de la edición internacional han compartido su testimonio sobre cómo la bruma de la Barcelona de Zafón logró conectar con culturas tan diversas, hasta convertirse en un fenómeno de culto universal.

"Es una constatación, increíblemente bonita, que la sombra del viento probablemente seguirá vigente durante los próximos 25 años" ha explicado la editora Nelleke Geel (Países Bajos).

"En Alemania, Carlos Ruiz Zafón habló con tanta pasión de la novela como uno de esos libros que te hacen olvidar la noche, al día siguiente todos los ejemplares estaban agotados y todos los periódicos que no necesariamente hablaban de inmediato de cada libro español, publicaron grandes reseñas "por todas partes" añade el editor de Alemania Hans-Jürgen Feldhaus.

"Lo que que me impactó la primera vez que leí la sombra del viento no fue sólo el hipnotizante relato en sí, un relato sobre un relato, un libro sobre un libro que empieza lo que me impactó aún más fue como las distintas escenas que dan vueltas a lo largo del libro forman un todo convincente que va desvelando el ambiente de una Barcelona en la posguerra española", constata Lucia Graves editora de Estados Unidos, Reino Unido y Australia.

Edición especial ilustrada por Pedro Oyarbide

Como colofón de este cuarto de siglo de éxitos, los editores han anunciado en primicia el lanzamiento, el próximo 18 de noviembre, de una edición especial, ilustrada por Pedro Oyarbide. Esta pieza que contará con desplegables y elementos tridimensionales, busca rendir tributo a la modernidad eterna de la obra, fundiendo la elegancia de la narrativa de Zafón con una potencia visual contemporánea. La edición, liderada por Planeta, será publicada simultáneamente por 10 países.

Una efeméride literaria que comenzó en la FIL de Guadalajara

Esta celebración es el punto culminante de un año de homenajes que arrancó oficialmente el pasado mes de noviembre en la FIL de Guadalajara, donde Barcelona fue la ciudad invitada. Editores y lectores rindieron un homenaje multitudinario a uno de sus autores más queridos en el mayor encuentro literario del mundo en español, iniciando un viaje conmemorativo que hoy regresa a la ciudad que inspiró cada página de la obra, cerrando así un círculo de reconocimiento global.

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