El recurso de la defensa de Jonathan Andic desmonta uno a uno los indicios del caso

La defensa de Jonathan Andic ha presentado un duro recurso contra el auto judicial que le impuso prisión provisional eludible bajo fianza de un millón de euros por la muerte de su padre, Isak Andic, fundador de Mango. El escrito, firmado por el abogado Cristóbal Martell, rechaza de forma frontal la existencia de indicios sólidos de homicidio y acusa tanto a la investigación policial como al auto judicial de construir una "condena social anticipada".

El recurso, de 27 páginas, desgrana uno a uno los elementos que el juzgado considera sospechosos. La defensa sostiene que las supuestas contradicciones en las declaraciones de Jonathan Andic sobre la ruta en Montserrat o el momento exacto en que su padre hacía fotografías son "irrelevantes" y compatibles entre sí. Según el escrito, el relato siempre ha sido el mismo: Jonathan caminaba unos metros por delante, escuchó ruido de piedras, se giró y vio "algo fugaz" antes de la caída.

Caída previa del fundador de Mango

Precisamente este punto vuelve a cobrar actualidad tras el vídeo publicado por La Vanguardia que muestra como Isak Andic sufrió un traspiés en el vestíbulo de la sede de Mutua Universal Barcelona, en la avenida Tibidabo, meses antes de su muerte. Una caída, frenada por la intervención de una segunda persona, que evitó que el fundador de Mango se diera de bruces contra el suelo y que quedó registrada por las cámaras de seguridad de la entidad.

El recurso también rebate las conclusiones sobre la llamada "huella de resbalón". Los abogados recuerdan que los propios Mossos reconocieron en sus informes que no podían determinar si esa marca era previa a la caída y cuestionan la validez científica de las inspecciones realizadas en una zona que nunca fue acordonada.

Análisis forense y cambio de teléfono

Otro de los pilares del escrito es el análisis forense. La defensa insiste en que ninguno de los cinco informes médicos concluye que existiera intervención de terceras personas. Además, aporta un nuevo informe pericial que sostiene que la ausencia de lesiones en las palmas de las manos y la denominada "caída en tobogán" son compatibles con un accidente.

Respecto al cambio de su teléfono móvil, constata la defensa que cambiaba de terminal cada dos años a través de la empresa y que la voluntad de cambio la había comunicado desde hacía meses, pero que Jonathan no lo recogió hasta el 26 de marzo de 2025 tras sufrir el robo de su móvil durante un viaje de trabajo en la ciudad de Quito. Además, la defensa apunta a que el informe sobre el terminal no habla en ningún caso de borrado de mensajes, sino que alega que no se pudo recuperar la copia de seguridad de las conversaciones de WhatsApp.

El recurso también desmonta el supuesto móvil económico y las malas relaciones familiares. La defensa incorpora declaraciones de hermanas, directivos y trabajadores cercanos que describen la relación entre padre e hijo como "buena" y niegan conflictos graves o intenciones de desheredación.

Con todo ello, la defensa de Jonathan Andic solicita que se revoquen las medidas cautelares al considerar que no existe ni riesgo de fuga ni una base con indicios lo suficientemente sólida para sostener la acusación.

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