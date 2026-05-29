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La nueva película de Toy Story y otros estrenos que llegan a los cines en junio de 2026

El regreso de grandes franquicias como Toy Story o Supergirl, la nueva película de Steven Spielberg y adaptaciones de gran presupuesto como la vuelta de He-Man a la gran pantalla.

Toy Story

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Junio llega con una cartelera repleta de novedades para todas las edades y gustos, desde grandes producciones de Hollywood hasta propuestas independientes que buscan hacerse un hueco entre los estrenos del año. El inicio del verano cinematográfico está marcado por títulos esperados y grandes regresos que prometen llenar las salas y captar la atención del público.

¿Qué películas se estrenan en junio de 2026?

El mes de junio empieza con fuerza. En el primer fin de semana se proyectan dos de las novedades más esperadas de la temporada: la vuelta de Scary Movie, con su sexta entrega de la saga y la readaptación de la película de los 80 Amos del Universo (Masters of the Universe). El público juvenil y aquellos nostálgicos ochenteros que crecieron con He-Man podrán disfrutar en pantalla grande de escenas de acción y mucho humor.

Sin embargo, el Castillo Grayskull no será el único testigo de las escenas de acción propias del cine de aventuras. En Supergirl: Woman of Tomorrow, prevista para estrenarse en formato IMAX, podremos ver a Kara Zor-El, alias Supergirl y Krypto, el superperro, en un viaje cósmico lleno de venganza.

Eso sí, el público infantil (y no tan infantil) también encontrará su hueco en las salas: Los Pérez-Osos y, especialmente, Toy Story 5 llegan a los cines con expectativas elevadas. La quinta entrega de la franquicia de Pixar enfrenta a Woody y Buzz contra la tecnología cuando una nueva tableta con IA aparece en la familia. ¡Diversión asegurada!

Todos los estrenos de cine en junio 2026

A continuación encontrarás un listado con las fechas de estreno de las películas más esperadas de junio.

5 de junio

  • He-Man y los Masters del universo (Travis Knight)
  • Scary Movie (Michael Tiddes).
  • Cada día nace un listo (Arantxa Echevarría).
  • Día de caza (Pedro Aguilera).

12 de junio

  • Los Pérez-Osos (Ricard Cussó, Tania Vincent).
  • El día de la revelación (Steven Spielberg).
  • Solomamma (Janicke Askevold).
  • La silla (Ángel de la Cruz).

19 de junio

  • Toy Story 5 (Andrew Stanton, McKenna Harris).
  • Dreams (Michel Franco).
  • Habitación nº13 (Mattias Johansson Skoglund).
  • Viva (Aina Clotet).

26 de junio

  • Supergirl (Craig Gillespie).
  • Jackass: Lo mejor para el final (Jeff Tremaine).
  • Obsession (Curry Barker).
  • Morir no siempre sale bien (Claudia Pinto).

Independientemente de cual sea tu edad o tu género favorito, seguro que hay un estreno de cine para ti en junio. Compra las palomitas y disfruta de las mejores películas del mes en la gran pantalla.

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