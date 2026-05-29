Detenido por abusar sexualmente de su hijastra de 13 años durante meses mientras la madre estaba trabajando

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre de 43 años en el distrito de Ciudad Lineal por abusar sexualmente durante meses de su hijastra de 13 años mientras la madre de la niña se iba a trabajar. La menor le delató ante una profesora, quien alertó a las autoridades.

El pasado 22 de mayo, sobre las 13:15 horas, los agentes policiales fueron comisionados a acudir a un instituto del distrito de Ciudad Lineal ante la llamada de su directora, que les informó de lo que había relatado la menor respecto a los abusos sexuales que sufría a manos de su padrastro desde hacía meses.

No quería volver a casa

La niña, según se ha podido conocer, había sufrido conductas autolesivas a consecuencia de los abusos y se presentaba en clase bastante afectada. Pero ante la insistencia de una de sus profesoras, acabó confesando de "manera espontánea" lo que le sucedía, a lo que añadió que sentía "rechazo" por volver a su casa.

De este modo, se activó el protocolo por parte de la Policía y los sanitarios del SAMUR también acudieron al centro escolar para atender a la menor de edad.

La madre no sabía nada

La madre, por su lado, ante las preguntas de la Policía, negó saber nada, a pesar de que comenzaba a tener sospechas por la conducta de su hija.

Posteriormente, fue trasladada al hospital para una exploración médico-forense, tras lo que acudió a la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer) de la Policía Nacional.

Los agentes acudieron al lugar de trabajo del hombre, un varón de 43 años, y procedieron a su detención por un presunto delito de agresión sexual continuada, por lo que ha sido puesto a disposición judicial.

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