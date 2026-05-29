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Detenido por abusar sexualmente de su hijastra de 13 años durante meses mientras la madre estaba trabajando

Detenido un hombre en Ciudad Lineal por abusar sexualmente durante meses de su hijastra menor de edad aprovechando que la madre de ésta se iba a trabajar.

Agentes de la Policía Municipal de Madrid

Agentes de la Policía Municipal de MadridEuropa Press

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Anna Martín
Publicado:

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre de 43 años en el distrito de Ciudad Lineal por abusar sexualmente durante meses de su hijastra de 13 años mientras la madre de la niña se iba a trabajar. La menor le delató ante una profesora, quien alertó a las autoridades.

El pasado 22 de mayo, sobre las 13:15 horas, los agentes policiales fueron comisionados a acudir a un instituto del distrito de Ciudad Lineal ante la llamada de su directora, que les informó de lo que había relatado la menor respecto a los abusos sexuales que sufría a manos de su padrastro desde hacía meses.

No quería volver a casa

La niña, según se ha podido conocer, había sufrido conductas autolesivas a consecuencia de los abusos y se presentaba en clase bastante afectada. Pero ante la insistencia de una de sus profesoras, acabó confesando de "manera espontánea" lo que le sucedía, a lo que añadió que sentía "rechazo" por volver a su casa.

De este modo, se activó el protocolo por parte de la Policía y los sanitarios del SAMUR también acudieron al centro escolar para atender a la menor de edad.

La madre no sabía nada

La madre, por su lado, ante las preguntas de la Policía, negó saber nada, a pesar de que comenzaba a tener sospechas por la conducta de su hija.

Posteriormente, fue trasladada al hospital para una exploración médico-forense, tras lo que acudió a la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer) de la Policía Nacional.

Los agentes acudieron al lugar de trabajo del hombre, un varón de 43 años, y procedieron a su detención por un presunto delito de agresión sexual continuada, por lo que ha sido puesto a disposición judicial.

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