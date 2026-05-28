Daniel Calparsoro termina el rodaje de El Confidente, un thriller inspirado en hechos reales

A comienzos de los años 2000, ETA afrontaba uno de sus periodos más convulsos. Mientras las fuerzas de seguridad estrechaban el cerco sobre la banda terrorista, la organización seguía manteniendo su capacidad para planear atentados y extender el miedo en España. En ese contexto de tensión, desconfianza y operaciones encubiertas se cruzan los caminos de dos hombres enfrentados por sus ideas: un veterano policía curtido en la lucha antiterrorista y un joven abertzale atrapado entre la lealtad y la supervivencia. Esa relación, marcada por el secreto y el riesgo constante, es el punto de partida de El Confidente, la nueva película de Daniel Calparsoro, que acaba de finalizar su rodaje.

Los protagonistas de esta historia están interpretados por los actores, Javier Gutiérrez como policía veterano y Miguel Herrán que interpreta al joven confidente. Ellos son dos hombres enfrentados por sus principios pero unidos por la soledad en sus trabajos, la lealtad y el sentimiento de abandono. En medio de una peligrosa operación policial, ambos cruzarán límites que los obligarán a asumir las consecuencias de sus actos. La historia está basada en hechos reales y es un documento cinematográfico que muestra las consecuencias de elegir en quiñen confiar cuando todo alrededor se derrumba. Un thriller emocional dirigido por Daniel Calparsoro. Según sus propias palabras la historia muestra las luces y las sombras de una etapa dolorosa para el País Vasco y el sur de Francia contada desde la humanidad.

Rodada en San Sebastián y el sur de Francia

En las últimas semanas muchos de los que han paseado por Donostia y sus alrededores han podido ver al director Daniel Calparsoro y a algunos actores del reparto como Javier Gutiérrez, Miguel Herrán o Itsaso Arana grabando las escenas de la película. La filmación de 'El Confidente' comenzó el pasado 13 de abril y ha concluido el viernes 22 de mayo, en total seis semanas de rodaje en San Sebastián pero también en el sur de Francia. El rodaje incluso ha llegado a provocar cambios puntuales en el tráfico de la ciudad de San Sebastián y en los aparcamientos urbanos ya que el despliegue de los equipos de producción cinematográfica de Atresmedia Cine ha sido muy evidente.

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