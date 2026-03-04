Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La reina Letizia despide a Fernando Ónega: "Tiene sentido estar honrándole porque es una manera de reconocer una profesión"

La reina Letizia ha querido despedir al periodista, fallecido este martes a los 78 años, y dar el pésame a la familia.

Anna Martín
Publicado:

La reina Letizia visita la capilla ardiente del periodista español Fernando Ónega instalada en la Casa de Galicia en Madrid. Lo hace entre anécdotas y palabras de cariño hacia el comunicador gallego. "Fernando Ónega me ha acompañado toda la vida porque la radio ha estado en mi casa toda la vida", recordaba Letizia. Compañeros de profesión, la reina siempre consideró a Ónega: un referente profesional, además de ser el padre de su íntima amiga, Sonsoles Ónega a la que va a dar "un abrazo".

"Tiene sentido estar honrando a Fernando porque es una manera de reconocer una profesión: el Periodismo; un medio: la radio; y a un profesional artesano que es Fernando Ónega", declara la reina Letizia a las puertas de la Casa de Galicia en Madrid.

Doña Letizia recalca que la voluntad del rey Felipe IV de acudir junto a ella a la capilla, pero informa que "está entrando ahora en un centro Aspace en Sevilla atendiendo a personas con diferentes discapacidades", y eso se lo ha imposibilitado.

Fernando y Letizia se tenían un gran cariño, tal y como podía percibirse en cada uno de sus encuentros públicos, en los que la reina no dudaba en saltarse el protocolo para abrazar cálidamente al periodista. La última vez que coincidieron públicamente fue pasado mes de noviembre en los actos conmemorativos del 50º aniversario de la monarquía española.

Tras concer la noticia del fallecimiento, los monarcas no dudaron en publicar en sus redes sociales un mensaje de despedida: "Fernando Ónega, gallego y escribidor, referente del mejor periodismo desde la Transición, nos ha dejado. Maestro de periodistas, Fernando nos regaló sus crónicas, su ironía y esa mirada afilada y honesta de la realidad. En todos los formatos ejerció como profesional destacado, pero fue en la radio donde encontró su casa. Nuestro cariño y el mejor recuerdo para su familia".

"Decía también esta mañana Alsina que todo lo que se hace ahora en la radio ya lo había hecho antes Fernando, y a Carlos Alsina le decía que hace muy pocos años que él era un trabajador incansable. Así que descanse ya tranquilo, Fernando Ónega", despedía la Reina a los medios en su entrada a la capilla.

