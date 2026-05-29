Nueve detenidos por asistir a redes de tráfico de personas en las costas de Almería

La Guardia Civil y la Policía Nacional, con el apoyo de Europol, en el marco de la operación “Costaferita-Aparición”, han desarticulado en la provincia de Almería una organización criminal dedicada al favorecimiento de la migración irregular entre Argelia y España y vinculada también al narcotráfico y apoyo logístico de “petaqueo”. Daban apoyo logístico a redes dedicadas al tráfico de personas y drogas en el litoral almeriense. Han sido detenidas en diez registros en las localidades de Almería, Roquetas de Mar, Vícar y Adra donde también se han intervenido más de 50.000 litros de combustible, droga y embarcaciones.

Más de medio millón de euros solo del cabecilla

El cabecilla de la organización habría acumulado un patrimonio superior al medio millón de euros en viviendas,vehículos y otros bienes adquiridos presuntamente con el dinero procedente de la actividad delictiva 29 de mayo de 2026. La operación se ha saldado con nueve personas detenidas y diez registros realizados en las localidades de Almería, Roquetas de Mar, Vícar y Adra. Durante los operativos, los agentes han intervenido 43.000 euros en efectivo, 61 kilos de hachís, tres motores de 425 caballos, 30 vehículos, dos embarcaciones de gran tamaño y documentación falsa. Según la investigación, la organización actuaba como una auténtica red de apoyo logístico para las mafias que operan en el mar de Alborán. Además de organizar travesías clandestinas y coordinar patrones y embarcaciones, proporcionaban combustible, víveres, ropa, teléfonos, material mecánico e incluso alojamiento y relevo para los tripulantes de las lanchas rápidas.

Estación de servicio en el mar

La red operaba con una estructura perfectamente organizada que funcionaba como una especie de “estación de servicio” clandestina en distintos puntos de la costa almeriense. El principal dirigente de la organización habría acumulado en poco más de un año un patrimonio valorado en más de 500.000 euros. Entre los bienes detectados figuran varios inmuebles, una amplia flota de vehículos y otros activos que, presuntamente, fueron adquiridos utilizando testaferros y empresas pantalla para ocultar el origen ilícito del dinero. Parte de las propiedades adquiridas servían como centros de operaciones y apoyo logístico de la organización. En ellas almacenaban combustible, motores, embarcaciones y vehículos, además de acondicionar espacios para la estancia y descanso de los patrones. A los detenidos se les atribuyen delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, favorecimiento de la inmigración irregular, tráfico de drogas, falsedad documental y delitos contra la seguridad colectiva relacionados con el “petaqueo”. Las diligencias, junto con los arrestados, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería y de la Fiscalía Provincial, que han decretado el ingreso en prisión de tres de los detenidos.

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