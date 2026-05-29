Un muerto en una reyerta entre dos turistas británicos en Tenerife

Lo que era una noche de fiesta y de ocio terminó en tragedia. Un británico de 37 años ha muerto tras verse implicado durante la madrugada en una reyerta con otro turista británico, de 23 años. Los hechos ocurrieron en torno a la 1:30 horas de la madrugada en las inmediaciones de los centros comerciales Verónicas, en la zona de Playa de las Américas, en el municipio de Arona (Tenerife).

El presunto autor de la agresión mortal fue retenido, primero, y detenido poco después por los agentes de la Policía Nacional. Los recursos de emergencia desplazados al lugar realizaron las correspondientes maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima, pero nada se pudo hacer para salvarle la vida.

Dada la gravedad de los hechos, las autoridades ordenaron el cierre de los establecimientos de la zona, la mayoría son locales de ocio, para facilitar el trabajo de los agentes y de los equipos de seguridad y emergencias. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Según algunos testigos presenciales, el hombre de 37 años lanzó un vaso al joven de 23. A partir de ese momento, comienza la pelea entre ambos en el exterior de los bares. El joven de 23 años propinó un puñetazo, que provocó que el otro británico cayera al suelo y quedara inconsciente.

Y no conforme con eso, el detenido le propinó una patada a la víctima en la cabeza, con consecuencias fatales para su vida. Fue en ese momento cuando el resto de personas que se encontraban en la zona lo retuvieron hasta que, segundos después, llegó la Policía Nacional.

Las Verónicas, "una zona de guerra"

La zona de Las Verónicas es un lugar de ocio en Playa de Las Américas que siempre acapara la actualidad por ser una zona muy conflictiva. Comerciantes y vecinos de la zona están hartos de este tipo de incidentes: ruidos, peleas, botellas de cristal que vuelan por los aires, suciedad en la calle... En numerosas ocasiones han denunciado la situación y ya adelantaban hace meses que iba a pasar una desgracia, como la que ha ocurrido estos días.

Desde el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife aseguran que la noticia no les ha cogido por sorpresa. “Es una zona de guerra, tarde o temprano iba a ocurrir una tragedia de este tipo”. Exigen mayor vigilancia policial y control de horarios en los establecimientos nocturnos.

La tragedia reabre las críticas por la inseguridad en Las Verónicas.

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