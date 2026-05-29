Asesinos 'made in Spain' en '3x3N', el videopodcast de Antena 3 Noticias

El nuevo episodio de '3x3N', el videopodcast de Antena 3 Noticias, pone el foco en uno de los fenómenos criminales que más miedo despiertan en la sociedad: los asesinos en serie. Coincidiendo con el juicio a José Jurado Montilla, conocido como 'Dinamita Montilla', acusado del asesinato de un joven de 21 años en Málaga en 2021, el podcast analiza si España está preparada para asumir que este tipo de criminales también forman parte de nuestra historia reciente.

En este nuevo capítulo, María Catón, coordinadora del área de Sociedad de Antena 3 Noticias, repasa los detalles del caso que ha devuelto a Jurado Montilla al centro de la actualidad. Todo comenzó con la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de David, un joven de 21 años cuyo cadáver apareció en una zona rural de Málaga con dos disparos. La investigación parecía estancada hasta que la Policía encontró restos de ADN en la mochila de la víctima, una prueba que condujo directamente hasta el acusado. Jurado Montilla niega cualquier implicación y sostiene que existe una conspiración contra él debido a su pasado criminal.

El episodio también profundiza en la trayectoria de este hombre, condenado en los años 80 por cuatro asesinatos y que pasó décadas en prisión antes de recuperar la libertad en 2013. Además del juicio actual, sigue siendo investigado por la desaparición de Esther Estepa, una joven sevillana que fue vista junto a él antes de desaparecer. Su actividad en redes sociales, especialmente en TikTok, donde llegó a publicar vídeos con referencias inquietantes a algunas víctimas, ha contribuido a aumentar el interés y la polémica alrededor de su figura.

Pero el caso de 'Dinamita Montilla' abre una pregunta más amplia: ¿ha habido asesinos en serie en España? Cristina de Juan, editora de Antena 3 Noticias 2, aborda esta cuestión repasando algunos de los criminales más conocidos en nuestro país. Entre ellos destaca Joaquín Ferrándiz condenado por matar a cinco mujeres en la década de los 90. Su caso marcó un antes y un después en la investigación criminal española, ya que fue una de las primeras ocasiones en las que se utilizó la perfilación criminal para tratar de identificar al responsable.

El videopodcast también recuerda que, aunque menos frecuentes, las mujeres asesinas en serie también han existido. Es el caso de Remedios Sánchez, apodada 'la Mataviejas', que asesinaba a ancianas para robarles. Los expertos consultados insisten además en desmontar algunos de los mitos que rodean a estos criminales: lejos de la imagen de genios brillantes y calculadores popularizada por el cine y las series, la mayoría de los asesinos en serie cometen errores y terminan siendo identificados gracias al trabajo policial.

Más allá de nuestras fronteras, Gonzalo Rodríguez, coordinador del área de Internacional, analiza por qué Estados Unidos se ha convertido en el país más asociado a este fenómeno. Factores como la enorme extensión territorial, la falta de coordinación entre cuerpos policiales durante décadas y la enorme repercusión mediática de algunos casos contribuyeron a que nombres como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer o John Wayne Gacy pasaran a formar parte de la cultura popular y del imaginario colectivo.

Con un formato ágil y divulgativo, '3x3N' analiza en 'Asesinos 'made in Spain: el caso Dinamita', ya disponible en las redes sociales de Antena 3 Noticias.