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Boticaria García y los mejores consejos de salud femenina en su nuevo libro: "El deporte es la clave de una buena salud"

Boticaria García, doctora en farmacia y nutricionista y Javier Butragueño, doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se han unido para hablar con rigor y humor sobre una de las etapas que más cambios genera en las mujeres.

Entrevista a Boticaria García

Entrevista a Boticaria García

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Marta Cidancha
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Boticaria García cuenta con más de un millón de seguidores en redes sociales. Farmacéutica, nutricionista y además divulgadora. Ha escrito varios libros durante su carrera, sobre alimentación, maternidad... todos en base a su etapa vital. Ahora ha llegado el turno de la perimenopausia y menopausia, una de las etapas que más preguntas genera en la mente femenina, bajo el lema "no estás en decadencia, estás en construcción".

En su nuevo libro, 'Mujeres de hierro', plasma todas las respuestas a esas preguntas que se hacen las mujeres en esta etapa, ¿por qué la grasa se ha instalado en mi cuerpo? ¿De dónde sale esta niebla mental? ¿Por qué hay días en los que no puedo con mi vida?

Se trata de "un abecedario de supervivencia metabólica", de la "a" de abdomen a la "z" de Zzzz de sueño, pasando por la "c" de complementos alimenticios. El desajuste hormonal que explica por qué en esta etapa la mujer se puede sentir tan agotada, hinchada, desbordada.

Boticaria da los mejores consejos en estas páginas desde la evidencia, teniendo en cuenta que ahora cualquier persona se puede poner en frente de un móvil y convertirse en divulgador sobre temas de salud sin tener estudios o capacidad suficiente para hacerlo.

"Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, no es verdad. La etapa de la menopausia no se va a solucionar ni tomando una pastilla, ni haciendo tips que recomiendan en redes sociales, ni haciendo un retiro. Es una estrategia global, alimentación y ejercicio".

Además, hay muchas cuestiones que pueden parecer normales pero no lo son, como por ejemplo el insomnio o simplemente estar agotada todo el día. "Se nos apaga la batería y no entendemos muy bien el por qué, la clave es entender qué está pasando en nuestro cuerpo y el objetivo que tengo es que cada mujer que lea el libro entienda esto, porque solo así será capaz de tomar la acción"

Una acción que se lleva a cabo con buenos hábitos. "El deporte es la clave. Si no construimos músculo nos quedamos sin energía, nuestros huesos flojean y nos acabamos haciendo frágiles. Para mí la clave es construir músculo y acompañarlo de alimentación y buen descanso".

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