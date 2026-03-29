Las rachas de viento complican un incendio en Murcia y activan el Plan Infomur

Este domingo, se ha declarado un incendio forestal en Sierra Espuña (Murcia), donde los bomberos están teniendo complicaciones para extinguir las llamas, debido a las fuertes rachas de viento que golpean la zona. Por ello, se ha activado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia para Incendio Forestales de la Región de Murcia(Plan Infomur), que se encuentra en nivel 2. El incendio ha quemado ya unas 400 hectáreas, y ha obligado al desalojo de un grupo de scout de una finca de Totana, un total de 80 niños y 14 monitores.

Propagación del fuego

Según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias, sobre el mediodía se recibían varias llamadas alertando del incendio. Estaba ubicado cerca de la zona conocida como El Llano de las Cabras (Totana). Frente al riesgo de propagación, se ha activado un dispositivo de respuesta que ha movilizado al equipo de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia de los parque de Lorca y Alhama/Totana. También, se ha contado con la ayuda de dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y brigadas forestales de Totana, Alhama , Zarcilla, Mula y Cehegín. Además de Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia de Lorca, Molina de Segura y Alhama/Totana.

Trabajo de los efectivos desplegados en la sierra Espuña

Más tarde de las 14.00 horas, el Ejecutivo regional ha solicitado dos hidroaviones del Ministeriopara la Transición Ecológica y se ha contactado con la Unidad Militar de Emergencias (UME), por si evoluciona el incendio y con ello, desplegarse con mayor rapidez, según informó Fernando López Miras, presidente regional, en su cuenta de X. En la misma red social, el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha pedido al Ejecutivo regional que convoque de inmediato el Centro de Coordinación. "Todas las administraciones debemos actuar unidas y coordinadas", comentó.

La Unidad Militar de Emergencias (UME), se sumará a las labores de extinción del fuego, tal y como informó Lucas en su publicación en X: "Los medios están en camino". Por otra parte también solicitó que "el presidente regional, Fernando López Miras, convoque de inmediato el Centro de Coordinación porque en una emergencia, la coordinación entre administraciones es esencial".

Otro incendio en Granada

En la tarde de este domingo, los bomberos luchan por apagar las llamas en otro incendio declarado en Granada, concretamente en Los Guájares. Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de X, hasta el lugar de los hechos se han desplazado tres grupos de bomberos forestales, un helicóptero pesado y otro ligero.

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