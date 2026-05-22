Los anestesistas del Hospital 12 de Octubre no harán horas extra en el marco de la huelga de médicos

La huelga de médicos convocada a nivel estatal continúa este viernes con nuevas concentraciones y protestas en distintas comunidades autónomas. Los facultativos reclaman un Estatuto Marco específico para la profesión médica, mejoras laborales y el fin de las guardias de 24 horas. Los sindicatos denuncian que las negociaciones con el Ministerio de Sanidad siguen bloqueadas y acusan a Mónica García de no ofrecer soluciones reales.

La convocatoria, impulsada por organizaciones como la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), suma ya varias semanas de paros y movilizaciones en hospitales y centros de salud de todo el país. Los profesionales reclaman una regulación laboral diferenciada que tenga en cuenta la responsabilidad y la carga asistencial.

Entre las principales reivindicaciones figuran la reducción de las jornadas excesivas, una mejora en la remuneración de las guardias, medidas de conciliación y una clasificación profesional acorde con la formación y responsabilidad de los facultativos. Los sindicatos también denuncian el deterioro de la sanidad pública y la fuga de médicos al extranjero o sector privado.

Protestas en hospitales y seguimiento desigual

Durante esta semana se han sucedido concentraciones frente a hospitales y delegaciones gubernamentales en comunidades como Madrid, Baleares, Andalucía o Aragón. En Ibiza, por ejemplo, el Sindicato Médico de Baleares aseguró que el seguimiento de la huelga alcanzó el 80% en atención hospitalaria y cerca del 50% en atención primaria, provocando la cancelación de consultas, pruebas e intervenciones.

En Madrid, AMYTS ha mantenido concentraciones diarias frente a hospitales y ante el Ministerio de Sanidad para reclamar avances en la negociación.

Crece el malestar en los hospitales

El conflicto ha comenzado además a trasladarse a la organización interna de algunos hospitales. Según informó AMYTS, más del 80% de los anestesistas del Hospital Universitario 12 de Octubre han decidido dejar de realizar peonadas (las horas extraordinarias destinadas a reducir listas de esperas quirúrgicas) a partir del 1 junio como medida de protesta.

Los sindicatos advierten de que, si no se producen avances en la próximas semanas, las movilizaciones podrían intensificarse y prolongarse hasta el verano.

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