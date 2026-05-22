Huelga médicos
Los anestesistas del Hospital 12 de Octubre no harán horas extra en el marco de la huelga de médicos
Los sindicatos médicos continúan las movilizaciones para exigir un Estatuto propio y denunciar la falta de avances en la negociación con el Ministerio de Sanidad
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La huelga de médicos convocada a nivel estatal continúa este viernes con nuevas concentraciones y protestas en distintas comunidades autónomas. Los facultativos reclaman un Estatuto Marco específico para la profesión médica, mejoras laborales y el fin de las guardias de 24 horas. Los sindicatos denuncian que las negociaciones con el Ministerio de Sanidad siguen bloqueadas y acusan a Mónica García de no ofrecer soluciones reales.
La convocatoria, impulsada por organizaciones como la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), suma ya varias semanas de paros y movilizaciones en hospitales y centros de salud de todo el país. Los profesionales reclaman una regulación laboral diferenciada que tenga en cuenta la responsabilidad y la carga asistencial.
Entre las principales reivindicaciones figuran la reducción de las jornadas excesivas, una mejora en la remuneración de las guardias, medidas de conciliación y una clasificación profesional acorde con la formación y responsabilidad de los facultativos. Los sindicatos también denuncian el deterioro de la sanidad pública y la fuga de médicos al extranjero o sector privado.
Protestas en hospitales y seguimiento desigual
Durante esta semana se han sucedido concentraciones frente a hospitales y delegaciones gubernamentales en comunidades como Madrid, Baleares, Andalucía o Aragón. En Ibiza, por ejemplo, el Sindicato Médico de Baleares aseguró que el seguimiento de la huelga alcanzó el 80% en atención hospitalaria y cerca del 50% en atención primaria, provocando la cancelación de consultas, pruebas e intervenciones.
En Madrid, AMYTS ha mantenido concentraciones diarias frente a hospitales y ante el Ministerio de Sanidad para reclamar avances en la negociación.
Crece el malestar en los hospitales
El conflicto ha comenzado además a trasladarse a la organización interna de algunos hospitales. Según informó AMYTS, más del 80% de los anestesistas del Hospital Universitario 12 de Octubre han decidido dejar de realizar peonadas (las horas extraordinarias destinadas a reducir listas de esperas quirúrgicas) a partir del 1 junio como medida de protesta.
Los sindicatos advierten de que, si no se producen avances en la próximas semanas, las movilizaciones podrían intensificarse y prolongarse hasta el verano.
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