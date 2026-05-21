Así es '3x3N', el videopodcast de Antena 3 Noticias

Antena 3 Noticias estrena este jueves una nueva entrega de '3x3N', el videopodcast que analiza los temas que marcan la actualidad con un formato ágil y cercano para nuestros seguidores en redes sociales. Se publicará a partir de las 20:00 horas en las cuentas de TikTok, Instagram, Youtube y LinkedIn

Cada episodio aborda un asunto de relevancia nacional o internacional desde tres claves fundamentales: contexto, actualidad y las preguntas que más se hace la audiencia. Todo ello con explicaciones claras, datos contrastados y un enfoque divulgativo.

Nueva entrega: el ébola, la nueva alerta sanitaria mundial

En este tercer episodio, '3x3N' se centra en el ébola tras el nuevo brote detectado en la República Democrática del Congo. El videopodcast analiza cuál es la situación actual, cómo están actuando las autoridades sanitarias internacionales y qué riesgo existe realmente fuera de la zona afectada.

Además, el programa aborda cómo está la situación en España y desmonta algunos de los bulos que circulan en redes sociales sobre esta enfermedad. Qué es verdad, qué no y por qué vuelven a aparecer ciertos rumores cada vez que se detecta un brote.

Un formato pensado para redes sociales

'3x3N' puede verse en las redes sociales de Antena 3 Noticias. Este episodio sobre el ébola es la tercera entrega del videopodcast. La primera estuvo dedicada al hantavirus, detectado originalmente en el crucero MV Hondius, que llegó a activar los protocolos de emergencia en más de diez países tras la dispersión de cerca de una treintena de pasajeros que desembarcaron en la isla de Santa Elena.

El segundo episodio analizó la crisis en el estrecho de Ormuz y sus consecuencias económicas y geopolíticas.

No te pierdas la nueva entrega de '3x3N' en nuestras redes sociales: TikTok, Instagram, Youtube y LinkedIn.