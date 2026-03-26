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Vivienda incendiada

Rescatan a una mujer de 80 años del incendio de su vivienda en Ciudad Lineal, Madrid

La mujer ha tenido que ser confinada en la terraza mientras los Bomberos mitigaban las llamas.

Imagen de los Bomberos

Rescatan a una mujer de 80 años del incendio de su vivienda en Ciudad Lineal, Madrid | Antena 3 Noticias

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Los Bomberos de Madrid han rescatado este miércoles por la noche a una mujer de 80 años en un incendio generalizado de su vivienda, ubicada en Ciudad Lineal.

Tal y como detallaron desde Emergencias de Madrid, el fuego se ha producido alrededor de las 22:00 horas en la novena planta de un edificio residencial de la calle Elfo. Precisamente, hasta ese lugar han acudido nueve dotaciones de bomberos y al llegar allí, han encontrado la vivienda en llamas y a la mujer en el interior.

Posteriormente, la mujer ha podido ser confinada en la terraza por un agente de la Policía Nacional, que la ha acompañado en todo momento.

Tanto el agente como la mujer de 80 años han sido atendidos por SAMUR-Protección Civil por inhalación de humo. El policía ha sido dado de alta en el lugar y la mujer trasladada al hospital.

Muere una mujer de 80 años en el incendio de su casa en Mallorca

El pasado mes de febrero, una mujer de 80 años murió en un incendio que se propagó en su casa, ubicada en el municipio de Vilafranca de Bonany en Mallorca.

Según la información facilitada por el SAMU, el fuego, declarado alrededor de las 5:00 horas de la mañana, afectó a la vivienda unifamiliar y la mujer quedó atrapada.

Hasta ese lugar, se desplazaron ambulancias, cuerpos de bomberos y de seguridad. Los bomberos lograron controlar el incendio y, al acceder al interior del inmueble, encontraron a la mujer sin vida.

Por tanto, los sanitarios solo pudieron certificar su muerte.

Una anciana muere en el incendio de su vivienda provocado por su inquilina

Durante el pasado mes de enero, se declaró un incendio en un cuarto piso del barrio de la Macarena, en Sevilla. Dicho incendio acabó con la vida de una mujer de 80 años tras sufrir graves quemaduras e inhalación de humo.

Tras los hechos, la Policía Nacional detuvo a la joven con la que vivía, estudiante de Filología en la Universidad de Sevilla, como presunta autora de los hechos.

La joven pertenecía a un programa de convivencia universitario que consiste en facilitar alojamiento a estudiantes extranjeros y la estancia de los alumnos en la ciudad a cambio de convivir y servir apoyo a personas mayores, con diversidad funcional y familias monoparentales.

Tras una discusión en la que la mujer mayor le comunicó que debía buscar otra vivienda, la estudiante prendió fuego al sofá y abandonó la casa.

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